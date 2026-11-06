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Була у Харкові й знімалась у “МастерШеф” замість лікування: підозра військовій

Суспільство 16:04   06.11.2026
Вікторія Яковенко
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Була у Харкові й знімалась у “МастерШеф” замість лікування: підозра військовій Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка, за даними слідства, замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу “МастерШеф”.

Як повідомили у ДБР, фігурантка кілька місяців не виконувала службових обов’язків, але продовжувала отримувати грошове забезпечення.

“З квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею. Жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й навіть брала участь у зйомках популярного кулінарного проєкту “МастерШеф”, – зазначили правоохоронці.

Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати. Унаслідок цього державі завдано збитків на майже 250 тис. грн, встановили в ДБР.

Жінці повідомили про підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману та шахрайстві.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини оборудки та можливих співучасників.

подозрение военной, которая снималась в Мастершеф
Фото: ДБР
подозрение военной, которая снималась в Мастершеф
Фото: ДБР

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 16:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка, за даними слідства, замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу “МастерШеф”.".