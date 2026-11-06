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Харків засипає крижаною крупою (відео)

Оригінально 12:19   06.11.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
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Харків засипає крижаною крупою (відео)

6 листопада в Харкові з’явилися перші ознаки наближення зими: у місті випала крижана крупа.

Падіння крупинок льоду замість першого снігу фіксують на вулицях міста.

Раніше таке явище, яке називають крижаною крупою або граупелем, описував Український гідрометцентр.

“Граупель також називають м’яким градом, оскільки частинки маленькі, переважно не прозорі, особливо крихкі та, як правило, вони злипаються, якщо стиснути у руці, що не можливо зробити із градом”, – писали метеорологи.

Утворюються подібні крупинки, коли сніжинки на своєму шляху проходять через теплий шар повітря й тануть, а потім знову потрапляють у зону холоду біля поверхні землі та замерзають.

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Нагадаємо, на 6 листопада Гідрометцентр Харківської та Луганської областей прогнозував у регіоні дощ, місцями зі снігом. При цьому денна температура повітря залишається плюсовою – до 8° тепла.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 12:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 листопада в Харкові з’явилися перші ознаки наближення зими: у місті випала крижана крупа".