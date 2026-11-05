Пограбував аптеку й кіоск, виніс відеокарти: харків’янина посадили на 9 років

У Харкові вирок отримав чоловік, який вчинив низку злочинів у місті взимку 2020 – 2021 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант зайшов до аптеки на вулиці Гвардійців-Широнінців та, погрожуючи провізорам ножем, вимагав видати йому наркотичний знеболювальний препарат. Не отримавши бажаного, чоловік забрав із каси готівку та втік.

За декілька днів він викрав майно з торговельного павільйону.

«Зайшовши за касову зону з металевою «фомкою» в руках, він почав вимагати у продавчині віддати кошти. Зловмисник забрав із касового апарата гроші, а з полиць — кілька пляшок горілки та цигарки, після чого втік”, – розповіли правоохоронці.

У лютому харків’янин зламав вхідні двері та проник до приміщення колишнього нічного клубу на проспекті Тракторобудівників. Звідти він викрав 53 відеокарти загальною вартістю понад 600 тис. грн, зазначили у прокуратурі. Його помітив знайомий власника обладнання, якому вдалося сфотографувати фігуранта.

Невдовзі правоохоронці викрили чоловіка та вилучили викрадене майно у нього вдома.

37-річного чоловіка визнали винним у крадіжці, грабежі та розбої. Суд призначив йому дев’ять років в’язниці з конфіскацією майна.