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Успіх РФ у прикордонні на півночі Харківщини: Трегубов розповів про ситуацію

Фронт 14:40   05.11.2026
Вікторія Яковенко
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Успіх РФ у прикордонні на півночі Харківщини: Трегубов розповів про ситуацію Скриншот

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти продовжують тиснути вздовж усієї лінії фронту. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що нещодавнє просування росіян поблизу прикордонного села Гранів було неглибоким і відбулося за рахунок «сірої зони».

«Продовжуються спроби росіян наступати там, де вони і наступали – на Тернову, на Вільчу, на Вовчанські Хутори, у напрямку Білого Колодязя. Єдиний аспект, де їм вдалося нещодавно частково добитися певного успіху – їм вдалося розширити зону контролю на північ від Козачої Лопані, це район Гранева. Не глибоко, але їм вдалося трохи більш широко зробити цю зону за рахунок «сіряка». В іншому, їхні спроби достатньо постійні, але здебільшого безуспішні», – зазначив Трегубов в етері «Суспільне. Студія».

Він також розповів як діяли окупанти тут.

«Інфільтрація малими групами, спроби обійти українські позиції та накопичитися за ними. Спроби пересуватися короткими перебіжками. Накопичитися там де вдалося засісти – це лісосмуги, окремі будівлі і далі вже проводити якісь агресивні дії. Це все відбувається у безпосередній близькості до кордону. Це не якісь глибокі рейди, а саме спроби зайняти ближні зони», – пояснив речник.

У Куп’янську, за словами Трегубова, російські військові, які засіли у північних районах міста, зараз неактивні.

«А поряд з Куп’янськом росіяни намагаються сунути на Радьківку. Не те, щоб там дуже масовано чи активно, але намагаються постійно», – сказав Трегубов.

Читайте також: Другий день окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 14:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку окупанти продовжують тиснути вздовж усієї лінії фронту.".