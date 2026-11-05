Успіх РФ у прикордонні на півночі Харківщини: Трегубов розповів про ситуацію

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти продовжують тиснути вздовж усієї лінії фронту. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що нещодавнє просування росіян поблизу прикордонного села Гранів було неглибоким і відбулося за рахунок «сірої зони».

«Продовжуються спроби росіян наступати там, де вони і наступали – на Тернову, на Вільчу, на Вовчанські Хутори, у напрямку Білого Колодязя. Єдиний аспект, де їм вдалося нещодавно частково добитися певного успіху – їм вдалося розширити зону контролю на північ від Козачої Лопані, це район Гранева. Не глибоко, але їм вдалося трохи більш широко зробити цю зону за рахунок «сіряка». В іншому, їхні спроби достатньо постійні, але здебільшого безуспішні», – зазначив Трегубов в етері «Суспільне. Студія».

Він також розповів як діяли окупанти тут.

«Інфільтрація малими групами, спроби обійти українські позиції та накопичитися за ними. Спроби пересуватися короткими перебіжками. Накопичитися там де вдалося засісти – це лісосмуги, окремі будівлі і далі вже проводити якісь агресивні дії. Це все відбувається у безпосередній близькості до кордону. Це не якісь глибокі рейди, а саме спроби зайняти ближні зони», – пояснив речник.

У Куп’янську, за словами Трегубова, російські військові, які засіли у північних районах міста, зараз неактивні.

«А поряд з Куп’янськом росіяни намагаються сунути на Радьківку. Не те, щоб там дуже масовано чи активно, але намагаються постійно», – сказав Трегубов.