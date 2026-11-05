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«ЇЇ вбила РФ»: у Криму загинула співзасновниця харківської школи, подробиці

Суспільство 15:22   05.11.2026
Вікторія Яковенко
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«ЇЇ вбила РФ»: у Криму загинула співзасновниця харківської школи, подробиці Фото: мовна школа «Професіонал»

Мовна школа «Професіонал» у Харкові повідомила про загибель директорки з навчання та співзасновниці закладу Олександри Казаровицької (Колеснікової). Зазначається: жінка влітку поїхала до Севастополя, щоб допомогти батькам переїхати, але її затримали.

«Її вбила Росія. Саша з родини військового і в дитинстві разом із батьками об’їздила весь Радянський Союз. Коли батько вийшов на пенсію, він обрав квартиру в Севастополі. Сама ж Саша майже все доросле життя прожила в Харкові, де жила її бабуся. Під час війни Саша бачилася з батьками то в Туреччині, то в Грузії. Але батьки не молодшали, і їм ставало важко. Родина вирішила, що вони переїдуть до Туреччини назавжди, щоб Саша з чоловіком Льошею могли бути поруч і допомагати. Саша була єдиною дитиною в родині», – розповіли у школі.

Там додали: влітку жінка поїхала до Севастополя на місяць, щоб допомогти батькам продати квартиру й переїхати. У вересні вона мала повернутися додому.

«Там її затримали. Знайшли її листування з волонтером ще з початку повномасштабного вторгнення. Далі три місяці в одиночній камері. Очікування суду. А потім «самогубство». Додому Саша вже не повернулася», – зазначили у школі.

Її згадують як неймовірно світлу та талановиту людину. Кажуть: вона ніколи не зупинялася у власному розвитку і щиро раділа успіхам кожного учня. У неї залишилися донька Аліса і чоловік Льоша.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 15:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мовна школа «Професіонал» у Харкові повідомила про загибель директорки з навчання та співзасновниці закладу Олександри Казаровицької (Колеснікової).".