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«ЕЕ убила РФ»: в Крыму погибла соучредительница харьковской школы, подробности

Общество 15:22   05.11.2026
Виктория Яковенко
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«ЕЕ убила РФ»: в Крыму погибла соучредительница харьковской школы, подробности Фото: Языковая школа «Профессионал»

Языковая школа «Профессионал» в Харькове сообщила о гибели директора по обучению и соучредительнице заведения Александры Казаровицкой (Колесниковой). Отмечается: женщина летом уехала в Севастополь, чтобы помочь родителям переехать, но ее задержали.

«Ее убила Россия. Саша из семьи военного и в детстве вместе с родителями объездила весь Советский Союз. Когда отец ушел на пенсию, он выбрал квартиру в Севастополе. Сама же Саша почти всю взрослую жизнь прожила в Харькове, где жила ее бабушка. Во время войны Саша виделась с родителями то в Турции, то в Грузии. Но родители не моложе, и им становилось тяжело. Семья решила, что они переедут в Турцию навсегда, чтобы Саша с мужем Лешей могли быть рядом и помогать. Саша была единственным ребенком в семье», — рассказали в школе.

Там добавили: летом женщина уехала в Севастополь на месяц, чтобы помочь родителям продать квартиру и переехать. В сентябре она должна была вернуться домой.

«Там ее задержали. Нашли ее переписку с волонтером еще с начала полномасштабного вторжения. Дальше три месяца в одиночной камере. Ожидание суда. А потом «самоубийство». Домой Саша уже не вернулась», — отметили в школе.

Ее вспоминают как невероятно светлого и талантливого человека. Говорят: она никогда не останавливалась в собственном развитии и искренне радовалась успехам каждого ученика. У нее остались дочь Алиса и муж Леша.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 15:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Языковая школа «Профессионал» в Харькове сообщила о гибели директора по обучению и соучредительнице заведения Александры Казаровицкой (Колесниковой).".