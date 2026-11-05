Меньше расходов: Харьков модернизирует теплосети при поддержке Швейцарии

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в мероприятии по случаю запуска проектов победителей конкурса Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам 2026 года, сообщили в пресс-службе горсовета.

Городской голова рассказал о сотрудничестве со швейцарскими партнерами. Так, в местах общего использования поврежденных обстрелами жилых домов уже заменили 11,6 тыс. окон. По словам мэра, из-за вражеских ударов потребность в восстановлении остается значительной.

Отдельное внимание уделили модернизации теплосетей.

«Для Харькова участие в этой программе означает возможность обновить инфраструктуру с применением технологий швейцарских компаний. Среди проектов – восстановление системы централизованного теплоснабжения с участием Brugg Rohrsystem AG. Программа рассчитана до 2028 года. По оценке мэра, обновление сетей позволит городу снизить ежегодные расходы на их эксплуатацию», — отметили в мэрии.

Терехов поблагодарил швейцарских партнеров за помощь в замене окон и за поддержку проекта по модернизации теплосетей. Он подчеркнул, что эти направления важны для повседневной жизни харьковчан.