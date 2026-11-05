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Меньше расходов: Харьков модернизирует теплосети при поддержке Швейцарии

Официально 13:43   05.11.2026
Виктория Яковенко
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Меньше расходов: Харьков модернизирует теплосети при поддержке Швейцарии Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в мероприятии по случаю запуска проектов победителей конкурса Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам 2026 года, сообщили в пресс-службе горсовета.

Городской голова рассказал о сотрудничестве со швейцарскими партнерами. Так, в местах общего использования поврежденных обстрелами жилых домов уже заменили 11,6 тыс. окон. По словам мэра, из-за вражеских ударов потребность в восстановлении остается значительной.

Отдельное внимание уделили модернизации теплосетей.

«Для Харькова участие в этой программе означает возможность обновить инфраструктуру с применением технологий швейцарских компаний. Среди проектов – восстановление системы централизованного теплоснабжения с участием Brugg Rohrsystem AG. Программа рассчитана до 2028 года. По оценке мэра, обновление сетей позволит городу снизить ежегодные расходы на их эксплуатацию», — отметили в мэрии.

Терехов поблагодарил швейцарских партнеров за помощь в замене окон и за поддержку проекта по модернизации теплосетей. Он подчеркнул, что эти направления важны для повседневной жизни харьковчан.

обновление теплосетей в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
обновление теплосетей в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
обновление теплосетей в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
обновление теплосетей в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 13:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в мероприятии по случаю запуска проектов победителей конкурса Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам 2026 года".