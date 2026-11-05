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«Работаем в полный ноль»: история харьковского клуба “Волна” на Жуковского

Оригинально 14:10   05.11.2026
Елена Нагорная
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«Работаем в полный ноль»: история харьковского клуба “Волна” на Жуковского

Харьковский аквафитнес-клуб «Волна», расположенный в поселке Жуковского, с начала полномасштабной войны минимум шесть раз пострадал от «прилетов» и дважды восстанавливал работу. Несмотря на то, что оборот спорткомплекса упал в пять раз, команда потеряла почти всех административных специалистов, а рентабельность держится на нуле, он продолжает принимать жителей микрорайона. О том, какая помощь необходима бизнесу для выживания и обеспечения энергонезависимости, МГ «Объектив» рассказал руководитель и владелец “Волны” Даниил Болдырев.

«С начала войны клуб потерял весь свой отдел продаж, системного администратора, всех электриков, маркетолога, SMM-щика, остались только тренеры и хозяйственные работники, — рассказывает Болдырев. — И в этой ситуации я вынужден был взять управление на себя. Вернувшись после трехмесячной попытки уехать, увидел разваливающийся клуб после четырех ракетных обстрелов, большие повреждения, ну и принял решение его спасать».

«Собрал команду хозяйственников из пенсионеров»

На восстановление ушло около полугода, и в 2023-м клуб возобновил работу.

«По крупицам подобрал все, что было из сотрудников. Осталось около шести тренеров. Троих людей нашел на должности администраторов, которые по очереди работают. Собрал команду хозяйственников из пенсионеров, которые не подвержены мобилизации. И вот с этими силами мы запустили клуб, вышли на хорошие результаты. К концу 2023 года уже миллионы гривен начали зарабатывать в месяц. Рентабельность была нулевая, но хотя бы можно было жить», — отметил предприниматель.

Футбольный корт в августе 2022 года, Facebook Даниила Болдырева

Но в январе 2024 года комплекс снова пострадал из-за очередного ракетного удара по району. На ликвидацию последствий взрыва потребовалось еще три месяца.

«На Жуковского, если помните, там подъезд обвалился. Три Искандера… Я думал, уже не поднимусь, но все-таки получилось. И опять 7 марта начали работать. После этого еще один был, одно повреждение, но уже меньшего размера. И вот эти качели продолжаются по сегодняшний день… После каждого поднимаемся и продолжаем работать», — подчеркнул владелец клуба.

Сегодня в комплексе функционируют бассейн, футбольные и теннисные поля, площадки для сквоша, тренажерный зал, секции лечебной физкультуры, тхэквондо и детских танцев. Важной категорией клиентов остаются женщины с грудными детьми. Благодаря собственной топочной в бассейне поддерживают температуру воды на уровне 27–28 градусов.

«Работаем в полный ноль»

По словам Болдырева, старые клиенты, оставшиеся в Харькове, вернулись в клуб, а новую аудиторию составляют преимущественно переселенцы, арендующие жилье в микрорайоне. Однако финансовые показатели существенно сократились.

«Оборот уменьшился в месяц в пять раз. На эти деньги можно только выживать. За это время электроэнергия поднялась до 12 гривен за киловатт. Отопление, дрова и пеллеты возросли в пять–шесть раз. А с октября-месяца и вода подорожала. Сейчас работаем в полный ноль, иногда приходится изыскивать дополнительные средства», — пояснил Болдырев.

Для поддержки деятельности предприятие привлекло шесть грантов по программе «Власна справа». По словам владельца, бизнес разделен на отдельные составляющие (бассейн, тренажерный зал, салон красоты, кафе, центр массажных технологий, лечебная физкультура), что позволило разным ООО и ФОПам получить финансовую помощь в размере от 250 тысяч гривен за счет обязательств по трудоустройству новых работников.

«Потом в Харькове сделали полмиллиона. А сейчас уже до 2,5 миллиона можно получить. А мы взяли очень небольшие деньги и теперь за них должны отвечать», — добавил Болдырев.

Клуб в 2023 году, Facebook Даниила Болдырева

На энергонезависимость нужно 80 тысяч долларов

Главная цель на данный момент — обеспечение энергонезависимости котельной. Сейчас объект оборудован водогрейными котлами на дровах и пеллетах, однако для работы насосов и циркуляции воды требуется бесперебойное электроснабжение.

«Мне нужны аккумуляторы, инверторы, которые накапливают электроэнергию. Благодаря грантовой помощи мы получили два генератора, бензиновый и дизельный, и на кратковременное время их используем. Но когда отключение происходит более четырех–пяти часов, генераторов не хватает. И солярка сейчас уже 110 гривен за литр — это в десять раз дороже, чем от электричества», — подчеркнул Болдырев.

Установка 100-киловаттной системы накопления энергии обойдется примерно в 80 тысяч долларов. Участвовать в кредитных программах бизнес не может из-за высокой финансовой нагрузки, а от идеи монтажа солнечных панелей пока отказались.

«Если я на крыше здания поставлю солнечные панели, это дополнительно привлечет любопытные «Шахеды» и дроны. Поэтому светиться пока не хочу. Поставить аккумуляторы внутри в подвале защищенные и инверторы, и в то время, когда есть ночное электричество, заряжать их, а днем пользоваться — это здорово. Но это 80 тысяч долларов», — пояснил предприниматель.

Кроме того, руководство клуба ищет благотворительные организации для восстановления социальных программ. До войны комплекс совместно с горсоветом и партнерами реализовывал программы аквааэробики для беременных (до 5 тысяч ваучеров в год), занятия для детей с инклюзивными классами школ № 100 и № 17, а также тренировки по футболу для детей с синдромом Дауна.

Бассейн в 2025 году, Facebook Даниила Болдырева

«Сейчас переселенцы не могут позволить себе посещение клуба за свой счет. Было бы здорово, если бы кто-то из благотворительных обществ сказал, что поддержит. Я бы выпустил ваучеры, и эти ваучеры работали бы для переселенцев и женщин с детьми. Попытки найти самостоятельно таких спонсоров пока не увенчались успехом, но мы продолжаем работу», — резюмировал Болдырев.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 14:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский аквафитнес-клуб «Волна», расположенный в поселке Жуковского, с начала полномасштабной войны минимум шесть раз пострадал от «прилетов» и дважды восстанавливал работу.".