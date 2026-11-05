Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая произошла в результате российских обстрелов, в Харьковской области сегодня, 5 ноября, будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики, уточнили в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).