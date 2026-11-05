Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая произошла в результате российских обстрелов, в Харьковской области сегодня, 5 ноября, будут действовать графики почасовых отключений света.
Графики, уточнили в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00
2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00
3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
5.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).