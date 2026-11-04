Live
  • Ср 04.11.2026
  • Харьков  +6°С
  • USD 45.67
  • EUR 51.06

Леса восстанавливают на Харьковщине: присоединяется молодежь, какие планы 📷

Общество 15:23   04.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Леса восстанавливают на Харьковщине: присоединяется молодежь, какие планы 📷 Фото: Слобожанский лесной офис

На Харьковщине продолжается осенняя лесокультурная кампания. Этой осенью планируют высадить более 300 тысяч сеянцев.

«Из-за ежедневных вражеских обстрелов, масштабных лесных пожаров и минирования территорий природа Харьковщины терпит колоссальные убытки. Чтобы минимизировать экологические последствия войны, вернуть экономическую стабильность громадам и защитить почву региона, работники проводят осеннее восстановление лесов», — сообщили в Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины».

Отмечается, что все работы проходят исключительно на заранее обследованных и разминированных участках. А к созданию новых лесов приобщается и молодежь: воспитанники Утковского, Бабаевского и Шелестовского ученических лесничеств уже помогли высадить новые дубовые участки в Октябрьском надлесничестве.

«Ключевые показатели и география работ осенней лесокультурной кампании: 300 тыс. + сеянцев – высадят в регионе этой осенью; свыше 60 га – запланированная площадь восстановления лесных массивов; Октябрьское надлесничество – основная ячейка высадки новых дубовых насаждений; Гутянское надлесничество – фокус на восстановлении хвойных лесов с примесями лиственных пород; Изюмское надлесничество – кроме восстановления леса, продолжается дополнение лесных культур прошлых лет», — поделились планами лесничие.

леса восстанавливают на Харьковщине
Фото: Слобожанский лесной офис
леса восстанавливают на Харьковщине
Фото: Слобожанский лесной офис
леса восстанавливают на Харьковщине
Фото: Слобожанский лесной офис

Читайте также: 26,5 млн грн на жилье для переселенцев: деньги получила и Харьковщина

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«Прилеты» в Харькове: пострадала женщина, есть разрушения (дополнено)
«Прилеты» в Харькове: пострадала женщина, есть разрушения (дополнено)
04.11.2026, 11:35
В облэнерго опубликовали графики отключения света на 4 ноября
В облэнерго опубликовали графики отключения света на 4 ноября
04.11.2026, 07:29
Новости Харькова – главное 4 ноября: удары по городу, ситуация со светом
Новости Харькова – главное 4 ноября: удары по городу, ситуация со светом
04.11.2026, 14:40
Патрульные показали эвакуацию людей из обстрелянной больницы в Харькове
Патрульные показали эвакуацию людей из обстрелянной больницы в Харькове
04.11.2026, 09:16
Что со светом: на Харьковщине – аварийные отключения, когда вернут графики
Что со светом: на Харьковщине – аварийные отключения, когда вернут графики
04.11.2026, 12:32
Леса восстанавливают на Харьковщине: присоединяется молодежь, какие планы 📷
Леса восстанавливают на Харьковщине: присоединяется молодежь, какие планы 📷
04.11.2026, 15:23

Новости по теме:

04.11.2026
Принимал до 2500 грн за «дозу»: бывший коп на Харьковщине «сядет» на семь лет
04.11.2026
26,5 млн грн на жилье для переселенцев: деньги получила и Харьковщина
04.11.2026
Украл авто, попал в ДТП и сбежал: подозревают 21-летнего на Харьковщине
04.11.2026
Что со светом: на Харьковщине – аварийные отключения, когда вернут графики
04.11.2026
Порыбачил на миллион: браконьер попался на Харьковщине – полиция (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Леса восстанавливают на Харьковщине: присоединяется молодежь, какие планы 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается осенняя лесокультурная кампания. Этой осенью планируют высадить более 300 тысяч сеянцев.".