Леса восстанавливают на Харьковщине: присоединяется молодежь, какие планы 📷

На Харьковщине продолжается осенняя лесокультурная кампания. Этой осенью планируют высадить более 300 тысяч сеянцев.

«Из-за ежедневных вражеских обстрелов, масштабных лесных пожаров и минирования территорий природа Харьковщины терпит колоссальные убытки. Чтобы минимизировать экологические последствия войны, вернуть экономическую стабильность громадам и защитить почву региона, работники проводят осеннее восстановление лесов», — сообщили в Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины».

Отмечается, что все работы проходят исключительно на заранее обследованных и разминированных участках. А к созданию новых лесов приобщается и молодежь: воспитанники Утковского, Бабаевского и Шелестовского ученических лесничеств уже помогли высадить новые дубовые участки в Октябрьском надлесничестве.

«Ключевые показатели и география работ осенней лесокультурной кампании: 300 тыс. + сеянцев – высадят в регионе этой осенью; свыше 60 га – запланированная площадь восстановления лесных массивов; Октябрьское надлесничество – основная ячейка высадки новых дубовых насаждений; Гутянское надлесничество – фокус на восстановлении хвойных лесов с примесями лиственных пород; Изюмское надлесничество – кроме восстановления леса, продолжается дополнение лесных культур прошлых лет», — поделились планами лесничие.