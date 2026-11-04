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Враг атаковал медучреждение и крышу многоэтажки в Харькове (дополнено)

Происшествия 15:51   04.11.2026
Виктория Яковенко
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Враг атаковал медучреждение и крышу многоэтажки в Харькове (дополнено) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

В Салтовском районе оккупанты ударили дроном по одному из медучреждений. В Немышлянском «прилетело» по крыше многоэтажки.

Дополнено в 15:51. В Немышлянском районе вражеский дрон попал в крышу многоэтажки. Без пострадавших, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

14:38. О «прилете» в Салтовском районе  сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 14:30. Сейчас информации о пострадавших нет. Последствия выясняют.

Напомним, утром, около 09:45, Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщал: «прилет» зафиксировали в Киевском районе. Как оказалось, оккупанты атаковали мусоровоз, принадлежащий коммунальному предприятию. Пострадавших не было. Еще один «прилет» пришелся по Немышлянскому району. Острую стрессовую реакцию получила 35-летняя женщина. Повреждены остекления окон учебного заведения, автомобиль и киоск, писал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в облуправлении Патрульной полиции опубликовали видео, на котором показали эвакуацию маломобильных пациентов из больницы в Немышлянском районе Харькова. Ее обстреляли россияне накануне ночью, 3 ноября.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 15:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе оккупанты ударили дроном по одному из медучреждений.".