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Из Харькова в Перемышль будут ездить новые вагоны с мощными аккумуляторами

Общество 15:25   03.11.2026
Виктория Яковенко
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Из Харькова в Перемышль будут ездить новые вагоны с мощными аккумуляторами Фото: Николай Калашник

Еще шесть новых пассажирских вагонов украинского производства пополнили парк «Укрзалізниці». Вскоре они отправятся в рейсы по маршруту Харьков – Перемышль.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

«Новые вагоны оснащены мощными аккумуляторными батареями, которые позволяют длительно поддерживать работу освещения, уборных, кондиционирования и других систем даже в случае обесточивания. Это особенно важно, когда враг целенаправленно атакует нашу энергетическую инфраструктуру», – отметил Калашник.

новые вагоны для поезда из Харькова
Фото: Николай Калашник
новые вагоны для поезда из Харькова
Фото: Николай Калашник
новые вагоны для поезда из Харькова
Фото: Николай Калашник

Он уточнил, что с начала года УЗ уже получила 44 новых пассажирских вагона. Еще 16 ожидаем до конца 2026 года. Закупают их на средства государственного бюджета.

Отдельно Калашник отметил поездную бригаду под руководством Татьяны Сизовой, работающей на маршруте Харьков — Перемышль.

«С начала осени эта бригада провела уже 30 успешных эвакуаций. Сама Татьяна Сизова еще в 2022 году возглавляла более 50 гражданских эвакуационных рейсов по Запорожскому и Покровскому направлениях», — добавил министр.

новые вагоны для поезда из Харькова
Фото: Николай Калашник

Напомним, теперь в приложении «Укрзалізниці» можно увидеть ориентировочное количество эвакуационных остановок и задержек для избранного поезда, сообщала пресс-служба железнодорожного ведомства.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще шесть новых пассажирских вагонов украинского производства пополнили парк «Укрзалізниці». Вскоре они отправятся в рейсы по маршруту Харьков – Перемышль.".