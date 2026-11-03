Из Харькова в Перемышль будут ездить новые вагоны с мощными аккумуляторами

Еще шесть новых пассажирских вагонов украинского производства пополнили парк «Укрзалізниці». Вскоре они отправятся в рейсы по маршруту Харьков – Перемышль.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

«Новые вагоны оснащены мощными аккумуляторными батареями, которые позволяют длительно поддерживать работу освещения, уборных, кондиционирования и других систем даже в случае обесточивания. Это особенно важно, когда враг целенаправленно атакует нашу энергетическую инфраструктуру», – отметил Калашник.

Он уточнил, что с начала года УЗ уже получила 44 новых пассажирских вагона. Еще 16 ожидаем до конца 2026 года. Закупают их на средства государственного бюджета.

Отдельно Калашник отметил поездную бригаду под руководством Татьяны Сизовой, работающей на маршруте Харьков — Перемышль.

«С начала осени эта бригада провела уже 30 успешных эвакуаций. Сама Татьяна Сизова еще в 2022 году возглавляла более 50 гражданских эвакуационных рейсов по Запорожскому и Покровскому направлениях», — добавил министр.

Напомним, теперь в приложении «Укрзалізниці» можно увидеть ориентировочное количество эвакуационных остановок и задержек для избранного поезда, сообщала пресс-служба железнодорожного ведомства.