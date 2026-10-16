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Остановки поезда из-за обстрелов можно отследить в приложении Укрзализныци

Транспорт 21:08   16.10.2026
Татьяна Литвина
Остановки поезда из-за обстрелов можно отследить в приложении Укрзализныци Фото: Укрзалізниця

Теперь в приложении «Укрзализныци» можно увидеть ориентировочное количество эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда, сообщила пресс-служба железнодорожного ведомства.

В Укрзализныце пояснили, что взяли усредненную статистику за последние 10 суток, чтобы данные были максимально актуальными. Однако железнодорожники подчеркивают, что указанная информация о количестве эвакуационных остановок — лишь справочная информация для прогнозирования форсмажоров во время путешествия, а не гарантия и не обещание.

Укрзализныця, приложение
Фото: Укрзализныця/t.me/UkrzalInfo

«Мы существенно снизили долю задержек в октябре, но безопасность остается нашим приоритетом. Поэтому выбираем честность и будем регулярно обновлять эту справку, чтобы вы могли благоразумно выбрать маршрут и рейс», — сказали в Укрзализныце.

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Напомним, Укрзализныця запустила маршрут «поезда + автобус» в Лозовую. График движения не обнародуют ради безопасности, его можно узнать в приложении железнодорожного ведомства.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 21:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь в приложении «Укрзализныци» можно увидеть ориентировочное количество эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда, сообщили в железнодорожном ведомстве.".