Остановки поезда из-за обстрелов можно отследить в приложении Укрзализныци

Теперь в приложении «Укрзализныци» можно увидеть ориентировочное количество эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда, сообщила пресс-служба железнодорожного ведомства.

В Укрзализныце пояснили, что взяли усредненную статистику за последние 10 суток, чтобы данные были максимально актуальными. Однако железнодорожники подчеркивают, что указанная информация о количестве эвакуационных остановок — лишь справочная информация для прогнозирования форсмажоров во время путешествия, а не гарантия и не обещание.

«Мы существенно снизили долю задержек в октябре, но безопасность остается нашим приоритетом. Поэтому выбираем честность и будем регулярно обновлять эту справку, чтобы вы могли благоразумно выбрать маршрут и рейс», — сказали в Укрзализныце.

Напомним, Укрзализныця запустила маршрут «поезда + автобус» в Лозовую. График движения не обнародуют ради безопасности, его можно узнать в приложении железнодорожного ведомства.