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Из Харькова пустили еще одну электричку: куда довезет

Транспорт 17:53   11.11.2026
Татьяна Литвина
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Из Харькова пустили еще одну электричку: куда довезет

Укрзализныця сообщила об открытии нового рейса из Харькова. С 10 ноября на маршрут вышел пригородный поезд №6433 Харьков-Пассажирский – Занки.

Новый электропоезд обеспечит еще одно железнодорожное сообщение с Чугуевским районом.

Электричка отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 20:40.

Прибывает на станцию Занки — в 22:09.

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Напомним, накануне утром, 10 ноября, в АО «Укрзалізниця» сообщили об ударе российского беспилотника по пригородной электричке в Сумах. На момент «прилета» поезд находился на перроне, а сотрудники – в укрытиях. Благодаря этому ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 17:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця сообщила об открытии нового рейса из Харькова. С 10 ноября на маршрут вышел пригородный поезд №6433 Харьков-Пассажирский – Занки.".