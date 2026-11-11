Из Харькова пустили еще одну электричку: куда довезет

Укрзализныця сообщила об открытии нового рейса из Харькова. С 10 ноября на маршрут вышел пригородный поезд №6433 Харьков-Пассажирский – Занки.

Новый электропоезд обеспечит еще одно железнодорожное сообщение с Чугуевским районом.

Электричка отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 20:40.

Прибывает на станцию Занки — в 22:09.

Напомним, накануне утром, 10 ноября, в АО «Укрзалізниця» сообщили об ударе российского беспилотника по пригородной электричке в Сумах. На момент «прилета» поезд находился на перроне, а сотрудники – в укрытиях. Благодаря этому ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали.