Із Харкова пустили ще одну електричку: куди довезе

Укрзалізниця повідомила про відкриття нового рейсу із Харкова. З 10 листопада на маршрут вийшов приміський потяг №6433 Харків-Пасажирський – Занки.

Новий електропоїзд забезпечить ще одне залізничне сполучення із Чугуївським районом.

Електричка вирушає зі станції Харків-Пасажирський о 20:40.

Прибуває на станцію Занки – о 22:09.

Нагадаємо, напередодні вранці, 10 листопада, в АТ «Укрзалізниця» повідомили про удар російського безпілотника по приміській електричці у Сумах. На момент «прильоту» поїзд перебував на пероні, а співробітники – в укриттях. Завдяки цьому ні залізничники, ні пасажири не постраждали.