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Із Харкова пустили ще одну електричку: куди довезе

Транспорт 17:53   11.11.2026
Тетяна Литвіна
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Із Харкова пустили ще одну електричку: куди довезе

Укрзалізниця повідомила про відкриття нового рейсу із Харкова. З 10 листопада на маршрут вийшов приміський потяг №6433 Харків-Пасажирський – Занки.

Новий електропоїзд забезпечить ще одне залізничне сполучення із Чугуївським районом.

Електричка вирушає зі станції Харків-Пасажирський о 20:40.

Прибуває на станцію Занки – о 22:09.

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Нагадаємо, напередодні вранці, 10 листопада, в АТ «Укрзалізниця» повідомили про удар російського безпілотника по приміській електричці у Сумах. На момент «прильоту» поїзд перебував на пероні, а співробітники – в укриттях. Завдяки цьому ні залізничники, ні пасажири не постраждали.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 17:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця повідомила про відкриття нового рейсу із Харкова. З 10 листопада на маршрут вийшов приміський потяг №6433 Харків-Пасажирський – Занки.".