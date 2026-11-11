Із Харкова пустили ще одну електричку: куди довезе
Укрзалізниця повідомила про відкриття нового рейсу із Харкова. З 10 листопада на маршрут вийшов приміський потяг №6433 Харків-Пасажирський – Занки.
Новий електропоїзд забезпечить ще одне залізничне сполучення із Чугуївським районом.
Електричка вирушає зі станції Харків-Пасажирський о 20:40.
Прибуває на станцію Занки – о 22:09.
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Нагадаємо, напередодні вранці, 10 листопада, в АТ «Укрзалізниця» повідомили про удар російського безпілотника по приміській електричці у Сумах. На момент «прильоту» поїзд перебував на пероні, а співробітники – в укриттях. Завдяки цьому ні залізничники, ні пасажири не постраждали.