11 листопада трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова: подробиці

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• Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 19:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 листопада, з 9:00 до 14:00, трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», повідомляє Харківська міськрада.".