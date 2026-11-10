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11 листопада трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова: подробиці

Транспорт 19:19   10.11.2026
Оксана Якушко
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11 листопада трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова: подробиці Фото: Харківська міськрада

У середу, 11 листопада, з 9:00 до 14:00, трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з тим, що прибиратимуть аварійні дерева на розворотному колі.

У цей час трамваї ходитимуть наступним чином:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№23: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);

№30: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 19:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 листопада, з 9:00 до 14:00, трамваї не ходитимуть на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», повідомляє Харківська міськрада.".