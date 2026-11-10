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Чому до Харкова стали долітати дрони на радіокеруванні: відповідь Синєгубова

Суспільство 17:00   10.11.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
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Чому до Харкова стали долітати дрони на радіокеруванні: відповідь Синєгубова

Військові вже працюють над протидією російським дронам на радіокеруванні, які долітають до Харкова. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, відповідні рішення вже ухвалені.

«Маємо розуміти мету ворожу. Це терор місцевого населення, тому що всі дрони, які на оптоволокні, на радіокеруванні, всі долітали до Харкова, влучали або в дах багатоповерхівок, або по магазинах, по супермаркетах, по місцях скупчення людей, по цивільному автотранспорту, як вчора. Тому на меті у них – терор місцевого цивільного населення. Тому вони шукають різні способи. Коли вони розуміли, що ми закрили певний коридор певними засобами, вони шукають інші способи, як долітати до Харкова. Ми розуміємо, чому стали долітати дрони на радіокеруванні», – зазначив Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив».

Він також розповів, що ворог атакує Харків хвилями. Наприклад, 2-3 тижні було затишшя, а потім – певна активізація.

«Це все взаємопов’язані речі, коли вони щось винаходять нове або змінюють певну тактику, ми одразу шукаємо протидію, знаходимо, відпрацьовуємо з нашими військовими. Далі вони знову щось вигадують нове. І так воно йде постійно. Тому я не можу сказати, що факти збільшилися, однак те, що ми фіксуємо останні два тижні, то дійсно, ми маємо ураження майже щодня. Однак велика кількість дронів ліквідовується на підходах до Харкова», – додав начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 17:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові вже працюють над протидією російським дронам на радіокеруванні, які долітають до Харкова. За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, відповідні рішення вже ухвалені.".