Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду 11 листопада

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у середу, 11 листопада.

«Вдень 11 листопада по області та місту очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, будинків, де досі немає опалення, в Харкові «доволі багато». Так оцінив ситуацію міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону. За словами мера, енергетики реагують на звернення міської влади щодо коригування відключень світла: так, щоб у будинках без тепла максимально була електрика.