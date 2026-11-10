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Авто відкинуло на пішохідний перехід: ДТП із травмованими у Харкові (фото)

Події 13:11   10.11.2026
Вікторія Яковенко
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Авто відкинуло на пішохідний перехід: ДТП із травмованими у Харкові (фото)

9 листопада близько 19:15 на перехресті вулиць Біблика та Северина Потоцького сталася аварія за участю автомобілів Skoda Fabia та Dacia Logan, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Попередньо, 29-річна водійка автомобіля Skoda не надала переваги в русі та зіткнулася з авто Dacia, за кермом якого перебував 38-річний чоловік.

«Від удару автомобіль Skoda відкинуло на нерегульований пішохідний перехід, де перебували люди. Унаслідок ДТП травми отримали двоє пішоходів – 33-річний чоловік та 52-річна жінка. Також постраждала водійка автомобіля Skoda. Усіх постраждалих доставили до медичного закладу», – розповіли правоохоронці.

Наразі копи готуються внести відомості до ЄРДР. Обставини ДТП встановлюються.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Нагадаємо, у жовтні в регіоні на 21% зросла кількість ДТП з потерпілими, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. За минулий місяць внаслідок аварій загинула 21 людина, ще 106 отримали травми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 13:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 листопада близько 19:15 на перехресті вулиць Біблика та Северина Потоцького сталася аварія за участю автомобілів Skoda Fabia та Dacia Logan".