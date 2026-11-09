На Харківщині побільшало ДТП: причини аварій, небезпечні дні (фото)

У жовтні в регіоні на 21% зросла кількість ДТП з потерпілими, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За минулий місяць внаслідок аварій загинула 21 людина, ще 106 отримали травми.

“Однією з найпоширеніших причин аварій залишається перевищення швидкості руху. Серед інших факторів – керування транспортом у стані сп’яніння та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть”, – зазначили правоохоронці.

Загалом з січня по жовтень в регіоні зареєстрували 2783 ДТП. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

“Із загальної кількості аварій 614 ДТП сталися з потерпілими. У них загинули 104 людини, ще 807 громадян отримали травми”, – додали копи.

За даними поліції, найбільше ДТП з потерпілими трапляється у суботу. Високий рівень аварійності також фіксується у неділю. Найчастіше аварії відбуваються з 10:00 до 20:00, а найбільш небезпечним є проміжок часу з 17:00 до 19:00.

“Окрему стурбованість викликає аварійність за участю вразливих учасників дорожнього руху. За десять місяців зареєстровано 90 ДТП з потерпілими за участю пішоходів. Унаслідок цих аварій 26 людей загинули, 80 – отримали травми. Також за цей період сталося 79 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, у яких п’ятеро неповнолітніх загинули, ще 93 дитини травмувалися”, – розповіли правоохоронці.