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Удари по Балаклії та Ізюму: у прокуратурі повідомили про наслідки

Події 10:37   09.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Удари по Балаклії та Ізюму: у прокуратурі повідомили про наслідки

Про наслідки ударів по Балаклії та Ізюму розповіли в Харківській облпрокуратурі. За даними правоохоронців, внаслідок “прильотів” є руйнування та постраждалі. 

“8 листопада близько 21:40 російські військові завдали удару по Балаклії. За попередніми даними, застосовано ракету типу «бандероль». Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автомобілі. Дві місцеві мешканки віком 27 та 22 роки зазнали гострої реакції на стрес. 52-річний чоловік отримав тяжкі поранення”, – зазначили у прокуратурі.

Вночі 9 листопада росіяни атакували Ізюм. Удари розпочалися близько 02:30. БпЛА типу “Герань” зруйнували два будинки, ще чотири – пошкодили. Гостру реакцію на стрес отримала 46-річна жінка, а також її 14-річна донька та 17-річний син.

Близько 02:40 збройні сили рф завдали удару, попередньо, авіабомбою по Ізюму. Пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку. Поранення склом отримали 75-річний чоловік та 19-річна дівчина. Ще в однієї жінки діагностували гостру реакцію на стрес і гіпертонічний криз. За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)“, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 10:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ударів по Балаклії та Ізюму розповіли в Харківській облпрокуратурі.".