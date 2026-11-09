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Викидати менше сміття: незвичне прохання від Гололобова

Суспільство 08:20   09.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Викидати менше сміття: незвичне прохання від Гололобова Фото: Олександр Гололобов/телеграм

У зв’язку з тим, що атаки росіян на спецтранспорт у Харківській області стали частішими, голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов звернувся до мешканців із проханням зменшити кількість відходів. Йдеться про те сміття, яке необхідно вивозити на спеціальні полігони. 

Гололобов пояснив: КП «Малоданилівський комунальник» і надалі продовжить вивозити відходи. Проте чим рідше сміттєвози їздитимуть на полігон, тим більше шансів у водіїв не потрапити під удар ворога. 

Намагайтеся за можливості зменшувати обсяги побутового сміття, не викидати зайвого, відокремлювати відходи, які можна використати повторно або передати на переробку. Окреме прохання до мешканців приватного сектору. Якщо є можливість компостувати листя, траву, залишки овочів та інші органічні відходи на власній присадибній ділянці — будь ласка, робіть це”, – написав Гололобов.

Тим, хто має пічне опалення, начальник громади радить спалювати чистий папір чи картон. Тим самим матеріали вдасться використовувати ще і як паливо. Однак, нагадав він, позбавлятися так від пластику або інших токсичних матеріалів – заборонено. 

Усі розуміють необхідність підтримувати чистоту вулиць та домоволодінь, наголосив Гололобов, тому обов’язки КП не перекладають на мешканців. Але якщо до прохання дослухаються тисячі мешканців громад, обсяг роботи комунальників вдасться суттєво скоротити.

“Кожен рейс сміттєвоза на полігон сьогодні — це не просто виконання комунальної послуги. Це ризик для життя водія та працівників підприємства”, – акцентував він.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 08:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з тим, що атаки росіян на спецтранспорт у Харківській області стали частішими, голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов звернувся до мешканців ".