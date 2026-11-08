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Вибух у Харкові: Терехов повідомив про “приліт” по Київському району

Події 15:05   08.11.2026
Оксана Горун
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Вибух у Харкові: Терехов повідомив про “приліт” по Київському району Ілюстративне фото

Близько 14:53 у Харкові чули вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали попереджали про пуски КАБів.

Про загрозу бомбардування ПС ЗСУ попередили о 14:31.

За даними місцевих моніторингових каналів, керовані авіабомби рухалися в напрямку найближчого передмістя Харкова – Черкаської Лозової.

Слідом пролунав вибух і міський голова Ігор Терехов написав про удар по Київському району міста.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “дуже гучні” вибухи. За його інформацією, “прильоти” були за територією громади.

Нагадаємо, протягом дня по Харкову б’ють російські дрони. Відомо про двох поранених – у Київському районі.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 15:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:53 у Харкові чули вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали попереджали про пуски КАБів".