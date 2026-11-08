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Підсіла в машину та загинула від FPV: подробиці про удар під Харковом

Події 10:35   08.11.2026
Оксана Горун
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Підсіла в машину та загинула від FPV: подробиці про удар під Харковом FPV-дрон біля супермаркету в Дергачах. Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Через удар FPV-дрона по автівці в районі села Безруки  7 листопада загинула жінка. Пасажирку водійка підібрала по дорозі, вони не були знайомі, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Учора близько 15:00 поблизу Безруків росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася автодорогою зі Слатиного в напрямку Дергачів. В автівці перебували дві жінки. 44-річна водійка не зазнала поранень, натомість пасажирка дістала уламкові поранення голови, від яких загинула на місці. За словами водійки, вона не була знайома з пасажиркою, а підібрала її на дорозі між Слатиним і Безруками“, – написав Задоренко 8 листопада.

Особу та вік загиблої встановлюють.

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Зазначимо, останніми днями атаки FPV почастішали в Харкові. Так, 6 листопада  два дрони впали в Київському районі. У другому випадку відомо, що о 16:45 FPV атакував Volkswagen Golf під час руху. 55-річна жінка, яка була за кермом, отримала гостру реакцію на стрес. Третій дрон о 17:20 вдарив по парковці біля універмагу в Салтівському районі. Безпілотник влучив у асфальт, пошкоджені чотири автомобілі. Близько 00:50 7 листопада FPV-дрон влетів у балкон на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в Київському районі. Обійшлося без постраждалих. 7 листопада вдень щонайменше два FPV-дрони вдарили по Київському району Харкова. Удари були по парковках супермаркетів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 10:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удар FPV-дрона по автівці в районі села Безруки  7 листопада загинула жінка. Пасажирку водійка підібрала по дорозі, вони не були знайомі".