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Подсела в машину и погибла от FPV: подробности об ударе под Харьковом

Происшествия 10:35   08.11.2026
Оксана Горун
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Подсела в машину и погибла от FPV: подробности об ударе под Харьковом FPV-дрон возле супермаркета в Дергачах. Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Из-за удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Безруки  7 ноября погибла женщина. Пассажирку водитель подобрала по дороге, они не были знакомы, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Вчера около 15:00 вблизи Безруков россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю, который двигался по автодороге из Слатино в направлении Дергачей. В машине находились две женщины. 44-летняя водитель не получила ранений, в то время как пассажирка получила осколочные ранения головы, от которых погибла на месте. По словам водителя, она не была знакома с пассажиркой, а подобрала ее на дороге между Слатино и Безруками», — написал Задоренко 8 ноября.

Личность и возраст погибшей устанавливают.

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Отметим, в последние дни атаки FPV участились в Харькове. Так, 6 ноября  два дрона упали в Киевском районе. Во втором случае известно, что в 16:45 FPV атаковал Volkswagen Golf во время движения. 55-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила острую реакцию на стресс. Третий дрон в 17:20 ударил по парковке возле универмага в Салтовском районе. Беспилотник попал в асфальт, повреждены четыре автомобиля. Около 00:50 7 ноября FPV-дрон влетел в балкон на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Киевском районе. Обошлось без пострадавших. 7 ноября днем по меньшей мере два FPV-дрона ударили по Киевскому району Харькова. Удары были по парковкам супермаркетов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 10:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Безруки  7 ноября погибла женщина. Пассажирку водитель подобрала по дороге, они не были знакомы ".