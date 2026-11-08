Подсела в машину и погибла от FPV: подробности об ударе под Харьковом

Из-за удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Безруки 7 ноября погибла женщина. Пассажирку водитель подобрала по дороге, они не были знакомы, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Вчера около 15:00 вблизи Безруков россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю, который двигался по автодороге из Слатино в направлении Дергачей. В машине находились две женщины. 44-летняя водитель не получила ранений, в то время как пассажирка получила осколочные ранения головы, от которых погибла на месте. По словам водителя, она не была знакома с пассажиркой, а подобрала ее на дороге между Слатино и Безруками», — написал Задоренко 8 ноября.

Личность и возраст погибшей устанавливают.

Отметим, в последние дни атаки FPV участились в Харькове. Так, 6 ноября два дрона упали в Киевском районе. Во втором случае известно, что в 16:45 FPV атаковал Volkswagen Golf во время движения. 55-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила острую реакцию на стресс. Третий дрон в 17:20 ударил по парковке возле универмага в Салтовском районе. Беспилотник попал в асфальт, повреждены четыре автомобиля. Около 00:50 7 ноября FPV-дрон влетел в балкон на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Киевском районе. Обошлось без пострадавших. 7 ноября днем по меньшей мере два FPV-дрона ударили по Киевскому району Харькова. Удары были по парковкам супермаркетов.