Ночной удар по Харькову: дрон РФ попал в крышу многоэтажки

Российский дрон в ночь на 7 ноября попал в девятиэтажный дом в Киевском районе Харькова.

О «прилете» сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, попадание пришлось в крышу дома. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в период с 16:00 до 18:00 6 ноября российские дроны также терроризировали Харьков. Первые два упали в Киевском районе, во втором случае получил ранение человек. Третий дрон ударил по парковке возле одного из универмагов Салтовского района. Были повреждены шесть автомобилей, жилье не пострадало.