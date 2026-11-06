Неравномерные отключения в Харькове и приговор предателю – итоги 6 ноября

Руководство Харькова договаривается с энергетиками, чтобы электричества было больше в домах, где нет тепла. Дело о ракетном ударе по Грозе дошло до суда. Харьковчанин воевал в российской армии и сядет на 15 лет. Объектив напоминает главные новости суток.

Мэр Игорь Терехов объяснил: руководство города обратилось к энергетикам, чтобы сбалансировать систему исходя из ситуации с отоплением. То есть: чтобы дома, где нет тепла и горячей воды, как можно больше времени были с электричеством. Мэр отметил: к началу массированных ударов РФ в городе успели дать отопление в 90% жилья. Но разрушения объектов генерации были очень значительными. В результате часть квартир города снова с холодными радиаторами.

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Изюм и села громады атаковали КАБами ночью. По данным областной прокуратуры, в городе ранены две женщины и мужчина. В селе Ивановка пострадала семья с двумя детьми, самой младшей – три года. В Дергачах накануне вечером был прилет реактивного дрона. Под удар попал автомобиль полиции, двое сотрудников ранены, один из них в тяжелом состоянии. Сегодня российский дрон поджег грузовик на парковке в Киевском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Следствие длилось около трех лет, отметил начальник управления Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко. За это время установили личности пяти российских генералов, которые организовали это преступление и отдали приказ его совершить. Среди обвиняемых также два гражданина Украины, которые, по версии следствия, навели удар. Это бывшие жители села – братья Мамоны. Они сотрудничали с оккупантами и уехали в Россию, когда войско захватчиков убегало. Подготовительное заседание по делу должно было состояться 6 ноября, но его отложили из-за неявки защитника одного из обвиняемых.

На 15 лет в тюрьму отправил суд харьковчанина, воевавшего против ВСУ под Волчанском. Предатель с семьей уехал в Россию после начала полномасштабного вторжения. В апреле прошлого года он вступил в армию захватчиков. А уже в июне попал под удар украинских дронов вблизи Волчанска. Раненым его взяли в плен, сообщила пресс-служба УСБУ в Харьковской области.

Без света почти на целый день в субботу останется часть Киевского района Харькова. В облэнерго сообщили, что отключение будет продолжаться с девяти утра до восемнадцати. Список адресов – здесь.

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