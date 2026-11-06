Бывший заместитель Синегубова возглавил Службу восстановления Харьковщины

И.о. начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области назначен Игорь Турченко, сообщили в ведомстве. До этого он работал заместителем начальника Харьковской областной военной администрации.

Замом Олега Синегубова Игорь Турченко был с сентября 2024 года по октябрь 2026-го. В этой должности координировал работу структурных подразделений, ответственных за архитектуру, капитальное строительство, дорожное хозяйство, финансы и жилищно-коммунальное хозяйство области.

До ХОВА много лет работал в облавтодоре: главным инженером филиала «Харьковский дорсервис» ГП «Харьковский облавтодор», позже – главным инженером и директором этого предприятия. В 2018-2024 годах возглавлял ГП «Дороги Харьковщины».

42-летний Турченко родом из Лозовой Харьковской области. Имеет несколько высших образований: окончил ХНАДУ по специальностям «Организация перевозок и управления на транспорте» и «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». Также получил степень магистра госуправления в Харьковском региональном институте государственного управления и юридическое образование в НЮУ имени Ярослава Мудрого. Имеет ученую степень доктора философии в области права.

Напомним, первым заместителем начальника Харьковской областной военной администрации в октябре 2026 года был назначен Дмитрий Лунин. С 2019 по 2021 год он был первым заместителем начальника Полтавской ОГА, которую в то время возглавлял Олег Синегубов.