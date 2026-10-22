Live
  • Чт 22.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45.03
  • EUR 50.56

Первого зама Синегубова согласовал Кабмин: кто такой Дмитрий Лунин

Политика 14:05   22.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Первого зама Синегубова согласовал Кабмин: кто такой Дмитрий Лунин Фото: Facebook Дмитрия Лунина

Кабинет Министров Украины принял сегодня ряд кадровых изменений. Среди них – назначение первого заместителя начальника ХОВА.

«Согласовано назначение Лунина Дмитрия Сергеевича первым заместителем главы Харьковской областной государственной администрации», — сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Отметим, Дмитрий Лунин – родом из Харькова. Образование также получил здесь. С 2019 по 2021 год был первым заместителем начальника Полтавской ОГА, которую в то время возглавлял Олег Синегубов. С февраля 2022 по октябрь 2023 Лунин был начальником Полтавской ОВА.

Напомним, распоряжение по увольнению первого заместителя начальника Харьковской ОВА Александра Скакуна вступило в силу 7 ноября 2023 года. В комментарии МГ «Объектив» Скакун отмечал, что о своем увольнении узнал из СМИ и о причинах ему никто не сообщал. Начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что «неэффективность работы (Скакуна – ред.) была системной».

После этого Скакун судился и доказал, что не прогуливал службу. «Я первый раз в своей жизни подал в суд. Подал в последний день, когда я мог это сделать. Я долго думал, делать мне это или нет. Но это настолько… Я человек не обидчивый, но это (увольнение — Ред.) было настолько обидно сделано и прокомментировано потом. А потом исправлены комментарии…  В результате я решил для себя все-таки подать иск в суд. Я его выиграл. Кстати, насколько я знаю, апелляцию никто не подавал на это решение. Суд установил, что фактов прогула не было, что уволили меня не по процедуре и не за то. Но, безусловно, в такой ситуации я точно не мог не написать заявление об уходе. И я его написал. И для меня было очень важно, чтобы все, кому это интересно, знали, что это заявление – не моя инициатива, а так сложились обстоятельства», — рассказал Скакун в интервью «Объективу».

Читайте также: По рынку в Лозовой ударила РФ: погибли две женщины, пострадавшие (дополнено)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Как Терехов повлиял на рынок труда Харькова: объяснение эксперта
Как Терехов повлиял на рынок труда Харькова: объяснение эксперта
22.10.2026, 07:35
Новости Харькова — главное 22 октября: контрнаступление ВСУ, удар по Лозовой
Новости Харькова — главное 22 октября: контрнаступление ВСУ, удар по Лозовой
22.10.2026, 14:08
Ни одну ракету над Украиной этой ночью сбить не удалось – ВС ВСУ
Ни одну ракету над Украиной этой ночью сбить не удалось – ВС ВСУ
22.10.2026, 09:18
Три района Харькова обстреляла РФ – пострадавший, начались пожары (дополнено)
Три района Харькова обстреляла РФ – пострадавший, начались пожары (дополнено)
22.10.2026, 08:50
Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов
Когда начнут отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов
21.10.2026, 14:13
Взрыв в Харькове: удар по частному сектору
Взрыв в Харькове: удар по частному сектору
22.10.2026, 11:57

Новости по теме:

22.10.2026
18 домов пострадали в Основянском районе из-за атак РФ (фото)
22.10.2026
Удары по Харькову и области: последствия показала прокуратура (фото, видео)
22.10.2026
По рынку в Лозовой ударила РФ: погибли две женщины, пострадавшие (дополнено)
22.10.2026
Взрыв в Харькове: удар по частному сектору
21.10.2026
Шаг к индивидуальному отоплению в Харькове, удар по Коротичу: итоги 21 октября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Первого зама Синегубова согласовал Кабмин: кто такой Дмитрий Лунин», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 14:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабинет Министров Украины принял сегодня ряд кадровых изменений. Среди них – назначение первого заместителя начальника ХОВА.".