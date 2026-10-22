Первого зама Синегубова согласовал Кабмин: кто такой Дмитрий Лунин

Кабинет Министров Украины принял сегодня ряд кадровых изменений. Среди них – назначение первого заместителя начальника ХОВА.

«Согласовано назначение Лунина Дмитрия Сергеевича первым заместителем главы Харьковской областной государственной администрации», — сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Отметим, Дмитрий Лунин – родом из Харькова. Образование также получил здесь. С 2019 по 2021 год был первым заместителем начальника Полтавской ОГА, которую в то время возглавлял Олег Синегубов. С февраля 2022 по октябрь 2023 Лунин был начальником Полтавской ОВА.

Напомним, распоряжение по увольнению первого заместителя начальника Харьковской ОВА Александра Скакуна вступило в силу 7 ноября 2023 года. В комментарии МГ «Объектив» Скакун отмечал, что о своем увольнении узнал из СМИ и о причинах ему никто не сообщал. Начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что «неэффективность работы (Скакуна – ред.) была системной».

После этого Скакун судился и доказал, что не прогуливал службу. «Я первый раз в своей жизни подал в суд. Подал в последний день, когда я мог это сделать. Я долго думал, делать мне это или нет. Но это настолько… Я человек не обидчивый, но это (увольнение — Ред.) было настолько обидно сделано и прокомментировано потом. А потом исправлены комментарии… В результате я решил для себя все-таки подать иск в суд. Я его выиграл. Кстати, насколько я знаю, апелляцию никто не подавал на это решение. Суд установил, что фактов прогула не было, что уволили меня не по процедуре и не за то. Но, безусловно, в такой ситуации я точно не мог не написать заявление об уходе. И я его написал. И для меня было очень важно, чтобы все, кому это интересно, знали, что это заявление – не моя инициатива, а так сложились обстоятельства», — рассказал Скакун в интервью «Объективу».