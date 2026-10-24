Мэрия и бизнес обратились в Кабмин, чтобы вернуть субвенции Харькову

Если Кабинет министров вернет Харькову субвенции, горсовет сможет возобновить льготное освобождение от местных налогов.

Об этом МГ Объектив рассказал президент ГО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

«На этот 2026 год нужно было 1,5 миллиарда гривен субвенций, чтобы компенсировать эти расходы, но город получил, если не ошибаюсь, всего около трети этой суммы», – рассказывает Александр Чумак.

Льготу не могут ввести задним числом, ретроспективно, на уже минувший третий квартал 2026 года. Но есть надежда вернуть его хотя бы в четвертом квартале – при наличии средств. Поэтому бизнесмены обратились не только в горсовет, но и в Кабинет министров.

«9 октября было совещание при Харьковском городском голове. И уже собственно городской совет обратился (в Кабмин) буквально на днях, 21 октября. Мы совместно наработали обращение о возобновлении этих субвенций. Поэтому ожидаем, если будут субвенции, то горсовет сможет ввести эту льготу снова. Еще успевают на 4 квартал ее распространить», – отметил Чумак.

Напомним, с 1 апреля 2024 года решением Харьковского горсовета для физических, юридических лиц и ФОПов в городе отменили местные налоги на землю и недвижимость. В частности, бизнес освободили от арендной платы за коммунальные земельные участки, а ставки земельного налога и налога на недвижимое имущество устанавливали на уровне 0%. Кроме того, плательщикам единого налога IV группы предоставляли 100% скидку. Решение о продлении льгот горсовет принимал ежеквартально. В августе 2026 года стало известно, что из-за отсутствия новых дотаций от Кабмина Харьковский горсовет не продлил льготы на местные налоги для бизнеса на третий квартал, то есть они действовали лишь в первом полугодии. Речь об отмене налогов на землю, на недвижимое имущество и арендной платы за землю.