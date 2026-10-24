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Мерія і бізнес звернулися до Кабміна, щоб повернути субвенції Харкову

Економіка 07:30   24.10.2026
Оксана Якушко
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Мерія і бізнес звернулися до Кабміна, щоб повернути субвенції Харкову Фото: depositphotos.com

Якщо Кабінет Міністрів поверне Харкову субвенції, міськрада зможе відновити пільгове звільнення підприємств від місцевих податків.

Про це МГ «Об’єктив» розповів президент ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак.

«На цей 2026 рік потрібно було 1,5 мільярда гривень субвенцій, щоб компенсувати ці витрати, але місто отримало, якщо не помиляюся, близько третини цієї суми», – розповідає Олександр Чумак.

Пільгу не можуть запровадити заднім числом, ретроспективно, на минулий третій квартал 2026 року. Але є сподівання повернути її хоча б у четвертому кварталі – за наявності коштів. Тому бізнесмени звернулися не лише до міськради, а й до Кабінету міністрів.

«9 жовтня була нарада при Харківському міському голові. І вже власне міська рада звернулася (до Кабміну) буквально днями, 21 жовтня. Ми спільно напрацювали звернення – щодо поновлення цих субвенцій. Тому очікуємо, якщо будуть субвенції, то міськрада зможе запровадити цю пільгу знову. Ще встигають на 4 квартал її поширити», – зазначив Чумак.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року рішенням Харківської міськради для фізичних, юридичних осіб та ФОПів у місті скасували місцеві податки на землю та нерухомість. Зокрема бізнес звільнили від орендної плати за комунальні земельні ділянки, а ставки земельного податку та податку на нерухоме майно встановлювали на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку IV групи надавали 100% знижку. Рішення про продовження цих пільг міськрада ухвалювала щоквартально. Місцеві податки повернулися у липні 2025 року: через відсутність нових дотацій від Кабміну Харківська міськрада не продовжила пільги на місцеві податки для бізнесу на третій квартал, тобто вони діяли лише у першому півріччі. Йдеться про скасування податків на землю, на нерухоме майно та орендної плати за землю.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 07:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо Кабінет Міністрів поверне Харкову субвенції, міськрада зможе відновити пільгове звільнення підприємств від місцевих податків.".