Харківська міськрада звільнила обласні театри від сплати комуналки за 2024-й
Шість закладів культури обласного підпорядкування в Харкові звільнили від сплати комунальних послуг на період з 1 січня 2024 року до 15 квітня 2025 року.
Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради, повідомляє пресслужба мерії.
Йдеться про послуги, які надають комунальні підприємства міськради: теплопостачання, гаряче та холодне водопостачання, каналізацію та вивезення сміття.
Пільгу отримали Харківська обласна філармонія, Харківський академічний театр музичної комедії, Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, Харківський театр для дітей та юнацтва, Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва.
«Хоч ці заклади перебувають в обласній власності, ми маємо підтримати їх у ці складні часи. Вони дають концерти для наших військових у шпиталях і на фронті, виступають у метрополітені, активно підтримуючи харків’ян», – підкреслив міський голова Ігор Терехов.
Витрати комунальних підприємств на надання вищезазначених послуг планують компенсувати шляхом надання фінансової підтримки з міського бюджету.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 21:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість закладів культури обласного підпорядкування в Харкові звільнили від сплати комунальних послуг на період з 1 січня 2024 року до 15 квітня 2025 року.".