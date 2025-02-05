Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Харьковский горсовет освободил областные театры от уплаты коммуналки за 2024-й

Культура 21:47   05.02.2025
Елена Нагорная
Харьковский горсовет освободил областные театры от уплаты коммуналки за 2024-й Фото: Елена Нагорная

Шесть учреждений культуры областной собственности в Харькове освободили от уплаты коммунальных услуг на период с 1 января 2024 года до 15 апреля 2025 года.

Такое решение приняли на внеочередной сессии горсовета, передает пресс-служба мэрии.

Речь идет об услугах, которые предоставляют коммунальные предприятия горсовета: теплоснабжении, горячем и холодном водоснабжении, канализации и вывозе мусора.

Льготу получили Харьковская областная филармония, Харьковский академический театр музыкальной комедии, Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко, Харьковский театр для детей и юношества, Харьковский академический драматический театр им. Г. Ф. Квитки-Основьяненко и Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева.

«Хотя эти учреждения находятся в областной собственности, мы должны поддержать их в эти сложные времена. Они дают концерты для наших военных в госпиталях и на фронте, выступают в метрополитене, активно поддерживая харьковчан», — подчеркнул городской голова Игорь Терехов.

Затраты коммунальных предприятий на предоставление вышеуказанных услуг планируют компенсировать путем выделения финансовой поддержки из городского бюджета.

Читайте также: Нужно ли Харькову искусство: правда о зарплатах актеров от 2 тысяч и плесени

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Земля на Закарпатье теперь есть у Харькова: ее подарили местные, что построят
Земля на Закарпатье теперь есть у Харькова: ее подарили местные, что построят
05.02.2025, 18:22
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
05.02.2025, 21:14
Масштабные обыски провели в харьковских киосках: что нашли (видео, фото)
Масштабные обыски провели в харьковских киосках: что нашли (видео, фото)
05.02.2025, 20:39
DeepState: враг создал еще один плацдарм на берегу Оскола, где продвинулась РФ
DeepState: враг создал еще один плацдарм на берегу Оскола, где продвинулась РФ
05.02.2025, 16:54
Новости Харькова — главное за 5.02: «прилеты», наши дома, сессия горсовета
Новости Харькова — главное за 5.02: «прилеты», наши дома, сессия горсовета
05.02.2025, 21:54
Харьковский горсовет освободил областные театры от уплаты коммуналки за 2024-й
Харьковский горсовет освободил областные театры от уплаты коммуналки за 2024-й
05.02.2025, 21:47

Новости по теме:

13:39
Харьковчан зовут на работу: предлагают льготы на «коммуналку», вакансии
15:23
Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку»
16:15
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку
14:10
Одна квитанция вместо 4-х: в Харькове – новый сервис для оплаты «коммуналки»
13:07
Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове

Вы читали новость: «Харьковский горсовет освободил областные театры от уплаты коммуналки за 2024-й»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 21:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть учреждений культуры областной собственности в Харькове освободили от уплаты коммунальных услуг на период с 1 января 2024 года до 15 апреля 2025 года.".