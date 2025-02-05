Харьковский горсовет освободил областные театры от уплаты коммуналки за 2024-й
Шесть учреждений культуры областной собственности в Харькове освободили от уплаты коммунальных услуг на период с 1 января 2024 года до 15 апреля 2025 года.
Такое решение приняли на внеочередной сессии горсовета, передает пресс-служба мэрии.
Речь идет об услугах, которые предоставляют коммунальные предприятия горсовета: теплоснабжении, горячем и холодном водоснабжении, канализации и вывозе мусора.
Льготу получили Харьковская областная филармония, Харьковский академический театр музыкальной комедии, Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко, Харьковский театр для детей и юношества, Харьковский академический драматический театр им. Г. Ф. Квитки-Основьяненко и Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева.
«Хотя эти учреждения находятся в областной собственности, мы должны поддержать их в эти сложные времена. Они дают концерты для наших военных в госпиталях и на фронте, выступают в метрополитене, активно поддерживая харьковчан», — подчеркнул городской голова Игорь Терехов.
Затраты коммунальных предприятий на предоставление вышеуказанных услуг планируют компенсировать путем выделения финансовой поддержки из городского бюджета.
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: коммуналка, льгота, новости Харькова, сессия горсовета, театры;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть учреждений культуры областной собственности в Харькове освободили от уплаты коммунальных услуг на период с 1 января 2024 года до 15 апреля 2025 года.".