Харьковский горсовет освободил областные театры от уплаты коммуналки за 2024-й

Шесть учреждений культуры областной собственности в Харькове освободили от уплаты коммунальных услуг на период с 1 января 2024 года до 15 апреля 2025 года.

Такое решение приняли на внеочередной сессии горсовета, передает пресс-служба мэрии.

Речь идет об услугах, которые предоставляют коммунальные предприятия горсовета: теплоснабжении, горячем и холодном водоснабжении, канализации и вывозе мусора.

Льготу получили Харьковская областная филармония, Харьковский академический театр музыкальной комедии, Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко, Харьковский театр для детей и юношества, Харьковский академический драматический театр им. Г. Ф. Квитки-Основьяненко и Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева.

«Хотя эти учреждения находятся в областной собственности, мы должны поддержать их в эти сложные времена. Они дают концерты для наших военных в госпиталях и на фронте, выступают в метрополитене, активно поддерживая харьковчан», — подчеркнул городской голова Игорь Терехов.

Затраты коммунальных предприятий на предоставление вышеуказанных услуг планируют компенсировать путем выделения финансовой поддержки из городского бюджета.