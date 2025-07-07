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Корабль-подиум и современный Зевс: «Энеиду» с размахом поставили в Харькове 📹

Культура 20:25   07.07.2025
Елена Нагорная
Корабль-подиум и современный Зевс: «Энеиду» с размахом поставили в Харькове 📹

Два премьерных показа оперы «Энеида» композитора Николая Лысенко по мотивам поэмы Ивана Котляревского дал ХНАТОБ в выходные 5 и 6 июля. В масштабной постановке использовали необычные сценические решения и костюмы. Как создатели добавили истории современности — в видеорепортаже МГ «Объектив».

В разгар лета харьковский театр оперы и балета в честь своего столетия дал морскую премьеру — о путешествии троянского героя и просто «парубка моторного» Энея.

Игорь Тулузов, гендиректор, художественный руководитель ХНАТОБа
Такая классическая постановка, классическая с точки зрения ее происхождения — «Энеида» нашего классика Николая Лысенко, именем которого назван наш театр. И по мотивам поэмы Котляревского.

Опера Лысенко по хронологии охватывает лишь первую из шести частей поэмы Котляревского, то есть начало истории. После уничтожения Трои сын Венеры Эней с побратимами спасается морем. Но жена Зевса Юнона — та, что «зла» и «суча дочка», подговаривает бога ветров Эола потопить корабль. Энею приходит на помощь Нептун и буря стихает. В конце герой оказывается в Карфагене, где царствует Дидона. В любви они живут вместе два года.

Опера "Энеида" в Харькове, ХНАТОБ

Опера "Энеида" в Харькове, ХНАТОБ

Опера "Энеида" в Харькове, ХНАТОБ

Постановка выделяется необычным решением. Есть и классическая сцена, и подиум, который в разные моменты символизирует корабль, стол или же просто является местом действия.

Дмитрий Морозов, дирижер-постановщик
Наше пространство — творческое. Когда зритель будет иметь непосредственно контакт с актерами, с артистами хора, с артистами балета. И наслаждаться очень интересной музыкой, которая к счастью сохранилась в нашем театре — оркестровка Бориса Лятошинского.

Но больше всего креатива постановщики проявили в картине Олимпа, и особенно — в образах богов, занятых развратом и пьянством и прерывающихся только на сон. Декорации и костюмы создал дизайнер Константин Пономарев. Котляревский писал сатиру на власть имущих XVIII века. В новой постановке боги воплощают современных деятелей политики и культуры. Среди них самовлюбленный Аполлон, военный начальник Марс и правитель Олимпа — Зевс.

Опера "Энеида" в Харькове, ХНАТОБ

Опера "Энеида" в Харькове, ХНАТОБ

Воля Зевса разлучает влюбленных. Эней должен перестать «женихатися» с Дидоной и выполнить свое предназначение — ехать в Рим и построить там «сильне царство».

Опера "Энеида" в Харькове, ХНАТОБ

Жанна Чепела, режиссер-постановщик
На мой взгляд, это одно из лучших произведений именно Лысенко, сложное и по жанрам, и по тому, как переплетаются действия. Это очень интересная была работа и для актеров, и очень сложная работа для дирижера, именно потому, что он весь спектакль ведет спиной к солистам. Такое счастье делать чудо, я так считаю, что мы сделали, со всеми этими фантастическими людьми.

«Энеида» — это третья премьера в ХНАТОБе в этом сезоне, в ней занят весь коллектив. До этого была опера «ТГШ. Путешествие во времени» и балет «Драконьи песни». Делать такие масштабные постановки, объясняют в государственном театре, помогают спонсоры.

Опера "Энеида" в Харькове, ХНАТОБ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 20:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два премьерных показа оперы «Энеида» композитора Николая Лысенко по мотивам поэмы Ивана Котляревского дал ХНАТОБ в выходные 5 и 6 июля.".