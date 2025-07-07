Корабель-подіум і сучасний Зевс: «Енеїду» з розмахом поставили у Харкові 📹
Два прем’єрні покази опери «Енеїда» композитора Миколи Лисенка за мотивами поеми Івана Котляревського дав ХНАТОБ у вихідні 5 та 6 липня. У масштабній постановці використали незвичайні сценічні рішення та костюми. Як творці додали історії сучасності – у відеорепортажі МГ “Об’єктив”.
У розпал літа харківський театр опери та балету на честь свого сторіччя дав морську прем’єру – про подорож троянського героя й просто моторного парубка Енея.
Ігор Тулузов, гендиректор, художній керівник ХНАТОБу
Така класична постановка, класична з точки зору її походження – «Енеїда» нашого класика Миколи Лисенка, ім’ям якого названий наш театр. І за мотивами поеми Котляревського.
Опера Лисенка за хронологією охоплює лише першу з шести частин поеми Котляревського, тобто початок історії. Після знищення Трої син Венери Еней з побратимами рятується морем. Але дружина Зевса Юнона – та, що “зла” і “суча дочка”, підмовляє бога вітрів Еола потопити корабель. Енею приходить на допомогу Нептун і буря стихає. Врешті герой опиняється у Карфагені, де царює Дідона. У коханні вони живуть разом два роки.
Постановка виділяється незвичайним рішенням. Є і класична сцена, і подіум, що в різні моменти символізує корабель, стіл або ж просто є місцем дії.
Дмитро Морозов, диригент-постановник
Наш простір – творчий. Коли глядач буде мати безпосередньо контакт з акторами, з артистами хору, з артистами балету. І насолоджуватися дуже цікавою музикою, яка на щастя збереглася в нашому театрі – оркестровка Бориса Лятошинського.
Але найбільше креативу постановники виявили у картині Олімпу, й особливо – в образах богів, що зайняті розпустою та пияцтвом і перериваються лише на сон. Декорації та костюми створив дизайнер Костянтин Пономарьов. Котляревський писав сатиру на можновладців 18 сторіччя. У новій постановці боги втілюють сучасних діячів політики та культури. Серед них самозакоханий Аполлон, вояка Марс і правитель Олімпу – Зевс.
Воля Зевса розлучає закоханих. Еней має перестати женихатися з Дідоною і виконати своє призначення – їхати до Риму і збудувати там “сильне царство”.
Жанна Чепела, режисерка-постановниця
На мій погляд, це один з найкращих творів саме Лисенка, найскладніший і по жанрах, і по тому, як переплітаються дії. Це дуже цікава була робота і для акторів, і дуже складна робота для диригента, саме тому, що він всю виставу веде спиною до солістів. Таке щастя робити чудо, я так вважаю, що ми зробили, зі всіма цими фантастичними людьми.
“Енеїда” – це третя прем’єра у ХНАТОБі в цьому сезоні – у ній зайнятий увесь колектив. До цього була опера «ТГШ. Подорож у часі» та балет “Драконячі пісні”. Робити такі масштабні постановки, пояснюють у державному театрі, допомагають спонсори.
Читайте також: У Синєгубова таки схвалили критичність харківських театрів: хто у списку
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Репортаж, Харків; Теги: культура, новини Харкова, театры, хнатоб;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Корабель-подіум і сучасний Зевс: «Енеїду» з розмахом поставили у Харкові 📹»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два прем’єрні покази опери «Енеїда» композитора Миколи Лисенка за мотивами поеми Івана Котляревського дав ХНАТОБ у вихідні 5 та 6 липня.".