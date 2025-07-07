Корабель-подіум і сучасний Зевс: «Енеїду» з розмахом поставили у Харкові 📹

Два прем’єрні покази опери «Енеїда» композитора Миколи Лисенка за мотивами поеми Івана Котляревського дав ХНАТОБ у вихідні 5 та 6 липня. У масштабній постановці використали незвичайні сценічні рішення та костюми. Як творці додали історії сучасності – у відеорепортажі МГ “Об’єктив”.



У розпал літа харківський театр опери та балету на честь свого сторіччя дав морську прем’єру – про подорож троянського героя й просто моторного парубка Енея.

Ігор Тулузов, гендиректор, художній керівник ХНАТОБу

Така класична постановка, класична з точки зору її походження – «Енеїда» нашого класика Миколи Лисенка, ім’ям якого названий наш театр. І за мотивами поеми Котляревського.



Опера Лисенка за хронологією охоплює лише першу з шести частин поеми Котляревського, тобто початок історії. Після знищення Трої син Венери Еней з побратимами рятується морем. Але дружина Зевса Юнона – та, що “зла” і “суча дочка”, підмовляє бога вітрів Еола потопити корабель. Енею приходить на допомогу Нептун і буря стихає. Врешті герой опиняється у Карфагені, де царює Дідона. У коханні вони живуть разом два роки.

Постановка виділяється незвичайним рішенням. Є і класична сцена, і подіум, що в різні моменти символізує корабель, стіл або ж просто є місцем дії.

Дмитро Морозов, диригент-постановник

Наш простір – творчий. Коли глядач буде мати безпосередньо контакт з акторами, з артистами хору, з артистами балету. І насолоджуватися дуже цікавою музикою, яка на щастя збереглася в нашому театрі – оркестровка Бориса Лятошинського.

Але найбільше креативу постановники виявили у картині Олімпу, й особливо – в образах богів, що зайняті розпустою та пияцтвом і перериваються лише на сон. Декорації та костюми створив дизайнер Костянтин Пономарьов. Котляревський писав сатиру на можновладців 18 сторіччя. У новій постановці боги втілюють сучасних діячів політики та культури. Серед них самозакоханий Аполлон, вояка Марс і правитель Олімпу – Зевс.

Воля Зевса розлучає закоханих. Еней має перестати женихатися з Дідоною і виконати своє призначення – їхати до Риму і збудувати там “сильне царство”.

Жанна Чепела, режисерка-постановниця

На мій погляд, це один з найкращих творів саме Лисенка, найскладніший і по жанрах, і по тому, як переплітаються дії. Це дуже цікава була робота і для акторів, і дуже складна робота для диригента, саме тому, що він всю виставу веде спиною до солістів. Таке щастя робити чудо, я так вважаю, що ми зробили, зі всіма цими фантастичними людьми.

“Енеїда” – це третя прем’єра у ХНАТОБі в цьому сезоні – у ній зайнятий увесь колектив. До цього була опера «ТГШ. Подорож у часі» та балет “Драконячі пісні”. Робити такі масштабні постановки, пояснюють у державному театрі, допомагають спонсори.