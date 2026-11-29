Новини Харкова 29 листопада 2026 року – головне за день
Основні новини доби — у хроніці МГ «Об’єктив»: уночі в Харкові горів автомобіль після удару дрона.
07:34
Дрон прилетів по Немишлянському району – поряд з будинками
У будинках пошкоджені вікна, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Інформації про постраждалих наразі немає.
07:02
Ранковий удар по парковці в Харкові
Ніч у Харкові минула в стані постійних тривог: сирени включали практично щогодини, починаючи з півночі. Основною причиною були російські ударні дрони: від реактивних “шахедів” до FPV, що підлітали до північних районів міста. На ранок монітори попередили про БпЛА над містом.
Він летів у бік Сокільників та вул. Дерев’янка.
Слідом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у Шевченківському районі.
“Ворожий дрон атакував парковку у Шевченківському районі міста – горить авто. Про постраждалих інформація наразі не надходила”, – написав мер.
Станом на 07:02 у Харкові – чергова тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивний БпЛА.