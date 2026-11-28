Російські війська нещодавно просунулися в районі села Бочкове Вовчанської громади Харківської області та намагаються просочуватися у центральну та південну частини Козачої Лопані. При цьому у Куп’янську-Вузловому ситуація незрозуміла, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на дані геолокованих кадрів від 25 листопада аналітики інформують, що росіяни провели механізований штурм у селі Бочкове Вовчанської громади, що свідчить про їхнє просування в цьому районі.

Крім того, на відео від 22 листопада зафіксовано, як Сили оборони завдали удару по російських позиціях у центральній та південній частинах Козачої Лопані після того, як піхота РФ провела там місію з інфільтрації. За інформацією українського військового джерела від 25 листопада, ЗСУ продовжують утримувати позиції у селищі, а присутність окремих груп супротивника не означає контролю над населеним пунктом.



У районі Стариці Вовчанської громади кадри від 24 листопада зафіксували російський обстріл українських позицій на захід від села. Аналітики зазначають, що це спростовує попередні заяви російських джерел про нібито утримання ними цих рубежів.



На північний захід від Куп’янська російські військові також вдаються до тактики просочування. На геолокованих кадрах, опублікованих 27 листопада, українські бійці вразили російського військовослужбовця на західній околиці Кіндрашівки (відео, за оцінкою аналітиків, було знято на кілька днів раніше, оскільки 27 листопада супутники фіксували там снігопад, якого немає на записі).



Ситуація з контролем над Куп’янськом-Вузловим залишається незрозумілою, пише ISW. Українські та російські джерела 24 та 25 листопада публікували відео пересування своїх військових по селищу як доказ контролю над ним. Інститут продовжує збирати дані для уточнення ситуації.

За даними російських джерел, 26 та 27 листопада війська РФ продовжували наступальні дії на Борівському напрямку, тоді як українські підрозділи контратакували на північний схід від Борової.