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Що відбувається в районі Козачої Лопані та Гоптівки: дані Синєгубова (відео)

Оригінально 18:16   10.11.2026
Олена Нагорна
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Що відбувається в районі Козачої Лопані та Гоптівки: дані Синєгубова (відео) Карта DeepState

Військові РФ не мають просування на півночі Харківської області.

Про це заявив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання МГ «Об’єктив» — що стало причиною активізації атак радіокерованих FPV по Харкову: зростання їх кількості, технічні вдосконалення або збільшення «сірої зони» в районі Козачої Лопані, про що інформував спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов, та дані DeepState про просування РФ біля Гоптівки.

“З приводу просування чи не просування, збільшення “сірої зони”. Та ситуація, яка зараз відбувається по Гоптівці і по Козачій Лопані, ми її фіксуємо вже впродовж місяців, напевно, десяти. Ситуація там досить напружена, скажімо так, однак поки що вона є повністю контрольована нашими Збройними силами. Я дуже сподіваюся, ми зробимо все можливе, щоб так було і надалі. Тому щоби ми зафіксували: просування ніякого немає”, – наголосив Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 18:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ не мають просування на півночі Харківської області.".