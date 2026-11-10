Что происходит в районе Казачьей Лопани и Гоптовки: данные Синегубова (видео)

Военные РФ не имеют продвижения на севере Харьковской области.

Об этом заявил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» — что стало причиной активизации атак радиоуправляемых FPV по Харькову: рост их количества, технические усовершенствования или же увеличение «серой зоны» в районе Казачьей Лопани, о чем информировал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, и данные DeepState о продвижении РФ возле Гоптовки.

«По поводу продвижения или не продвижения, увеличения «серой зоны». Та ситуация, которая сейчас происходит по Гоптовке и по Казачьей Лопани, мы ее фиксируем уже на протяжении месяцев, наверное, десяти. Ситуация там достаточно напряженная, скажем так, однако пока она полностью контролируема нашими Вооруженными силами. Я очень надеюсь, мы сделаем все возможное, чтобы так было и впредь. Поэтому чтобы мы зафиксировали: продвижения никакого нет», — подчеркнул Синегубов.