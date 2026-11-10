«Праздник продолжается у животных»: куда дели тыквы в экопарке под Харьковом
После Бала Хризантем и Фестиваля тыкв в харьковском экопарке весь урожай стал угощением для животных.
«Праздник продолжается у наших животных. Тыквами, которые были в композициях, теперь будут лакомиться наши животные», — рассказали в пресс-службе экопарка.
Там отметили, что осенние празднования в этом году были яркими и наполненными теплыми встречами. Говорят: приезжали посетители из разных городов, чтобы полюбоваться цветочными композициями и провести время с близкими.
Видео: Харьковский экопарк
Напомним, в сентябре в семье валлийских барашков в Харьковском экопарке родилось двое малышей. На свет появились мальчик и девочка, сообщали в пресс-службе экопарка.