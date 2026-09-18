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В экопарке под Харьковом – пополнение: кто родился (видео)

Общество 13:42   18.09.2026
Виктория Яковенко
В экопарке под Харьковом – пополнение: кто родился (видео) Скриншот

В семье валлийских барашков в Харьковском экопарке родилось двое малышей.

На свет появились мальчик и девочка, сообщили в пресс-службе экопарка.

«Теперь это брат и сестричка для нашего Ангела, который уже подрос и стал совершенно самостоятельным. Это пока еще совсем маленькие дети, они рядом с мамочкой бегают, но мы верим, что они вырастут большими и сильными», — говорят работники.

В экопарке отмечают: семья валлийских барашков очень дружная и общительная. Каждый новый малыш сразу оказывается в центре внимания — растет в любви и поддержке.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, бэби-бум продолжается в экопарке под Харьковом. Там появились на свет еще двое белых тигрят.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 13:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В семье валлийских барашков в Харьковском экопарке родилось двое малышей.".