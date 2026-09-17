Ночью женщина на Харьковщине родила в «скорой»: особая деталь

Сегодня, 17 сентября, ночью в Кегичевской громаде медики приняли роды прямо в автомобиле скорой помощи.

Как сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на свет появился здоровый мальчик. Медики предоставили маме и новорожденному всю необходимую помощь, после чего доставили их в больницу.

Помощь роженице оказали: парамедик – Ибрагим Багиров и ЭМТ – Александр Щиголев.

«А у этой истории есть еще одна особая деталь. Недавно Ибрагим Багиров прошел специальные курсы по оказанию помощи во время родов — и уже так скоро полученные знания пригодились. Это и есть профессиональное развитие, которое имеет наивысшую ценность — помогать тогда, когда каждая секунда имеет значение», — говорится в сообщении.

Напомним, бэби-бум продолжается в экопарке под Харьковом. Там появились на свет еще двое белых тигрят.