Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь

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07:20

Как прошла ночь в Харькове и области

Ночь в Харькове прошла без обстрелов. Однако в регионе летали КАБы и БпЛА, а по всей Украине объявляли ракетную опасность. Так в 02:03 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К.

В 02:09 украинские защитники предупредили об угрозе применения баллистики с Курска. После чего ракеты полетели на Киев, Чернигов и Запорожье.

В 02:24 россияне выпустили КАБы на Харьковщину, а затем и ударные БпЛА. Информации о «прилетах» и разрушениях нет. По состоянию на 07:20 в Харькове и области – без угроз.