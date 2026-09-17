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Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь

Общество 07:20   17.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Как прошла ночь в Харькове и области

Ночь в Харькове прошла без обстрелов. Однако в регионе летали КАБы и БпЛА, а по всей Украине объявляли ракетную опасность. Так в 02:03 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К.

В 02:09 украинские защитники предупредили об угрозе применения баллистики с Курска. После чего ракеты полетели на Киев, Чернигов и Запорожье.

В 02:24 россияне выпустили КАБы на Харьковщину, а затем и ударные БпЛА. Информации о «прилетах» и разрушениях нет. По состоянию на 07:20 в Харькове и области – без угроз.

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".