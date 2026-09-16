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В Харькове и области массово усыхают сосны: какой выход видят коммунальщики

Общество 20:53   16.09.2026
Елена Нагорная
В Харькове и области массово усыхают сосны: какой выход видят коммунальщики

Гибель сосновых насаждений — это проблема не только Харькова, такие процессы происходят и в других украинских городах, а главной ее причиной является опасное грибковое заболевание хвойных — корневая губка, сказал в комментарии МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко, комментируя усыхание сосен в Григоровском бору и в районе Мерефянского шоссе.

«К сожалению, не существует 100% средств, лекарств против корневой губки», — заявил Кравченко, добавив, что биологи сравнивают это грибковое заболевание с раком.

Чтобы предотвратить распространение грибка в будущем и сохранить городские лесопарки, коммунальщики меняют подход к новым посадкам. По советам ученых в Харькове отказываются от монокультурных сосновых боров и высаживают смешанные леса, где лиственные породы чередуются с хвойными. Это создает естественный барьер и не дает корневой губке легко перекидываться с одного леса на другой.

Пресс-секретарь предприятия отметил, что грибок остается в почве, поэтому радикальное решение проблемы требует слишком больших ресурсов.

«Нам объяснили, что это просто полная рекультивация земли, уборка слоя и завоз новой. Мы понимаем, что это просто колоссальные расходы, и это, пожалуй, не очень уместно в настоящее время делать. Поэтому пока делаем то, что можем: вносим разнообразие, вносим удобрения, подкармливаем, поддерживаем растущие деревья», — рассказал Кравченко.

Основным методом борьбы с болезнями спикер КП называет поддержание иммунитета деревьев. Для этого коммунальщики обрабатывают насаждения специальными препаратами.

«Есть определенные препараты, которые вносятся: витаминные комплексы, аминокислоты, которые мы добавляем в землю возле деревьев, чтобы их поддержать и сделать более выносливыми перед подобными вызовами. Можно опрыскивать, если это маленькое дерево, можно пролить. Дерево может набраться сил, бороться с этой заразой, а может так же остаться слабым и все же погибнуть… Что касается работы по подкормке растений, то эти работы проводятся постоянно. У нас отдельные специалисты работают ежедневно по всем районам, то есть все парки, все скверы, не только хвойные, а вообще все растения, которые у нас есть. Ежедневно выезжают люди, осматривают наши саженцы. Когда видят какую-то проблему, не дай Бог, сразу реагируют, вносятся соответствующие или удобрения, или лекарства», — добавил Кравченко.

Он также прокомментировал масштабы проблемы в Григоровском бору. Поскольку эта территория имеет особый охранный статус объекта природно-заповедного фонда государственного значения, любые процедуры требуют длительного согласования с профильным министерством.

«Таким образом, это достаточно затягивается по времени. Поэтому там так же работы какие-то неотложные мы проводим, убираем сухие деревья, а вот относительно содержания, относительно лечения, то это будет происходить после согласования с Киевом», — отметил Кравченко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 20:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гибель сосновых насаждений — это проблема не только Харькова, такие процессы происходят и в других украинских городах.".