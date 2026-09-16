Новости Харькова — главное 16 сентября: как прошла ночь, удар по поезду
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:52
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
Сегодня, 16 сентября, россияне атаковали пассажирский поезд №122 Киев-Николаев, пишут в АО «Укрзалізниця».
«Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды Укрзалізниці локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы», – пишут железнодорожники.
Благодаря своевременным действиям сотрудников УЗ, никто не пострадал. Продолжить путь пассажиры должны уже на автобусах – совместно с Николаевской ОВА железнодорожники уже занимаются их организацией.
07:20
КАБы и беспилотники летели ночью на Харьковщину
Ночью россияне запускали на Харьковщину беспилотники и КАБы. Так в 01:46 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали БпЛА на севере региона – они летели на юг мимо населенного пункта Приколотное.
В 02:38 украинские защитники сообщили о пусках авиабомб на Харьковщину.
Уже утром, в 06:13 с севера беспилотники полетели на Харьков. Информации о взрывах и «прилетах» не было. Отбой в городе дали уже в 06:49.
По состоянию на 07:20 в городе – без тревог и новых угроз.