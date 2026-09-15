Терехов в Венгрии договорился об автобусах для Харькова

Венгрия передаст Харькову автобусы, которые помогут обеспечить стабильную работу городских маршрутов.

Таких договоренностей мэр Игорь Терехов достиг в ходе встречи с представителями транспортной компании «DKV Debrecen» во время рабочего визита в Дебрецен, передает пресс-служба горсовета.

Также речь шла о модернизации транспортной системы, развитии электротранспорта.

Кроме того, Терехов провел ряд встреч, посвященных работе коммунальных служб и усилению энергетической устойчивости. Харьковская делегация ознакомилась с опытом Дебрецена в сферах водоснабжения, водоотведения, защиты критической инфраструктуры, реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативного восстановления сетей.

Отдельное внимание уделили подготовке к отопительному сезону, модернизации систем теплоснабжения, повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии.

Как сообщала МГ «Объектив», перечень проектов, которые реализуют коммунальные предприятия Харькова при поддержке Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также Международного банка реконструкции и развития обнародовали в Стратегии развития города до 2029 года. Среди них обновление транспорта, расширение метрополитена и модернизация канализационной сети.

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