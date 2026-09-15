Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

До 21 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 16 сентября

Погода 20:05   15.09.2026
Елена Нагорная
До 21 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 16 сентября

В среду, 16 сентября, в Харькове и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 11–13 градусов, днем – 19–21, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 8–13 градусов, днем – 16–21.

Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с.

«С ближайшего понедельника, с 21 сентября, в Украине начнется похолодание. Температура воздуха существенно снизится и в течение дня составит 10–17 градусов. Увеличится количество дождей. Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки», — предупредила синоптик Наталья Диденко, добавив, что этот прогноз еще требует уточнения.

Напомним, 15 сентября начальница отдела коммуникации по медиа украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире «Суспільне. Студія» сообщила, что в ближайшие дни в Украине начнет теплеть.

Читайте также: Жителей трех громад под Харьковом просят более чем на сутки перекрыть газ

Автор: Елена Нагорная

Популярно

«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
13.09.2026, 15:35
Новости Харькова — главное 15 сентября: «Вивальди», атака на Изюм, непогода
Новости Харькова — главное 15 сентября: «Вивальди», атака на Изюм, непогода
15.09.2026, 19:44
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
В центре Харькова пылал дом, поврежденный российской ракетой еще в 2022
15.09.2026, 09:40
Непогода в Харькове: падают деревья, коммунальщики работают в усиленном режиме
Непогода в Харькове: падают деревья, коммунальщики работают в усиленном режиме
15.09.2026, 14:13
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 сентября 2026: какой праздник и день в истории
15.09.2026, 06:00
До 21 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 16 сентября
До 21 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 16 сентября
15.09.2026, 20:05

Новости по теме:

15.09.2026
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026
«Власна справа 2.0» на Харьковщине: кто может получить до 2,5 млн грн
15.09.2026
Жителей трех громад под Харьковом просят более чем на сутки перекрыть газ
15.09.2026
Ремонт путей в Харькове: трамваи №5 и 8 меняют маршруты, пустят №2
15.09.2026
На что Харьков берет международные кредиты: опубликован перечень проектов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «До 21 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 16 сентября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 20:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 16 сентября, в Харькове и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков.".