До 21 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 16 сентября

В среду, 16 сентября, в Харькове и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 11–13 градусов, днем – 19–21, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 8–13 градусов, днем – 16–21.

Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с.

«С ближайшего понедельника, с 21 сентября, в Украине начнется похолодание. Температура воздуха существенно снизится и в течение дня составит 10–17 градусов. Увеличится количество дождей. Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и сильные осадки», — предупредила синоптик Наталья Диденко, добавив, что этот прогноз еще требует уточнения.

Напомним, 15 сентября начальница отдела коммуникации по медиа украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире «Суспільне. Студія» сообщила, что в ближайшие дни в Украине начнет теплеть.

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