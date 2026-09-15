Ремонт путей в Харькове: трамваи №5 и 8 меняют маршруты, пустят №2

Трамваи №5 и 8 временно изменят маршруты в Харькове.

С 9:00 16 сентября до 17:00 25 сентября в связи с ремонтом путей будет прекращено движение трамваев на ул. Георгия Тарасенко, от ул. Полевой до ул. Кошкина, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Также с 8:00 до 18:00 с 16 по 25 сентября на ул. Георгия Тарасенко, на участке от проезда Афанасия Фирсова до ул. Кошкина в направлении ул. Морозова, будет ограничено движение транспорта. Его организуют по свободным от выполнения работ полосам движения.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№5: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова (в обратном направлении: пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенка — ул. Морозова) — площадь Конституции — площадь Павловская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский»»;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова (в обратном направлении: пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенка — ул. Морозова) — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон».

Также в этот период будет курсировать временный трамвай №2: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — площадь Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон».