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Жителей трех громад под Харьковом просят более чем на сутки перекрыть газ

Общество 18:25   15.09.2026
Елена Нагорная
Жителей трех громад под Харьковом просят более чем на сутки перекрыть газ

Жителей ряда населенных пунктов Дергачевской, Солоницевской и Золочевской громад просят самостоятельно ограничить использование газа с 16:00 16 сентября до 19:00 17 сентября.

Как сообщили в Харьковском филиале «Газсети», временные ограничения связаны с проведением плановых работ на газопроводах. Просьба касается жителей следующих населенных пунктов:

  • Дергачевская громада: поселок Слатино, села Безруки и Лещенки.
  • Солоницевская громада: поселки Солоницевка (микрорайон Гавриловка), Пересечное, Ольшаны; села Протопоповка, Терновая, Луковка, Ярошовка, Григоровка, Южное, Двуречный Кут, Березовское, Курортное, а также садовое общество «Динамо».
  • Золочевская громада: поселок Золочев; села Довжик, Орешанка, Черноглазовка, Литвиново, Макариха, Ридное.

Напомним, ранее в 14-м армейском корпусе ВСУ сообщили, что российские военные провели дистанционное минирование территории вблизи населенных пунктов Слатино и Безруки Дергачевской громады Харьковского района.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 18:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей ряда населенных пунктов Дергачевской, Солоницевской и Золочевской громад просят самостоятельно ограничить использование газа с 16:00 16 сентября до 19:00 17 сентября.".