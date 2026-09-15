Жителей трех громад под Харьковом просят более чем на сутки перекрыть газ
Жителей ряда населенных пунктов Дергачевской, Солоницевской и Золочевской громад просят самостоятельно ограничить использование газа с 16:00 16 сентября до 19:00 17 сентября.
Как сообщили в Харьковском филиале «Газсети», временные ограничения связаны с проведением плановых работ на газопроводах. Просьба касается жителей следующих населенных пунктов:
- Дергачевская громада: поселок Слатино, села Безруки и Лещенки.
- Солоницевская громада: поселки Солоницевка (микрорайон Гавриловка), Пересечное, Ольшаны; села Протопоповка, Терновая, Луковка, Ярошовка, Григоровка, Южное, Двуречный Кут, Березовское, Курортное, а также садовое общество «Динамо».
- Золочевская громада: поселок Золочев; села Довжик, Орешанка, Черноглазовка, Литвиново, Макариха, Ридное.
Напомним, ранее в 14-м армейском корпусе ВСУ сообщили, что российские военные провели дистанционное минирование территории вблизи населенных пунктов Слатино и Безруки Дергачевской громады Харьковского района.