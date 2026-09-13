«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии

В Стратегии развития Харькова до 2029 года, принятой на сессии горсовета 10 сентября, обозначили три возможных сценария жизнедеятельности прифронтового мегаполиса: базовый, оптимистический и пессимистический.

В документе говорится, что формировали сценарии в условиях экстремальной неопределенности, использовав принцип обратного планирования (backcasting) и концепцию превращения риска безопасности в инновационное преимущество.

Сценарии развития города также согласовали со сценариями Стратегии развития Харьковской области на 2021–2027 годы. Они базируются на общих макроэкономических предположениях.

Базовый сценарий: «Адаптивная крепость»

Именно этот сценарий выбран за основу для планирования бюджета и программ города на 2026–2029 годы. Он предусматривает функционирование Харькова в условиях длительного напряжения безопасности, когда интенсивность обстрелов снижается, однако угроза сохраняется, а полномасштабное послевоенное восстановление еще не началось.

«Безопасность и инфраструктура развиваются по модели Security as a Service. Это предусматривает создание интегрированной системы городской безопасности с автономной энергетикой на базе газовой когенерации, защищенными коммуникациями и многофункциональной сетью укрытий», — говорится в документе.

Собственная доходная база громады будет оставаться суженной. «Военный» НДФЛ и дальше будет уходить в госбюджет, а с 2027 года у Харькова заберут еще и дополнительные 4% налога на доходы физлиц, поэтому город будет критически зависеть от внешнего финансирования и субвенций. Частичную компенсацию изъятых 4% может обеспечить субвенция на компенсацию разницы в тарифах на теплоснабжение для прифронтовых территорий, однако до ее законодательного закрепления этот ресурс остается ориентировочным.

Экономику планируют поддерживать за счет оборонных технологий: Харьков позиционируют как Defense Tech Hub. Численность населения по базовому сценарию стабилизируется на уровне 1,35–1,4 миллиона человек, а трудовой дефицит будут преодолевать через переквалификацию женщин, ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Оптимистический сценарий: «Глобальный хаб инноваций»

Этот вариант возможен только при условии кардинального улучшения ситуации с безопасностью — полного завершения активных боевых действий и внедрения механизмов страхования инвестиций от военных рисков (в частности через MIGA, DFC и ЕБРР).

«По этому сценарию Харьковская городская территориальная громада становится приоритетным регионом восстановления, получающим масштабное международное финансирование. Запуск механизмов страхования инвестиций от военных рисков служит ключевым триггером, активизирующим частный капитал», — отмечается в Стратегии.

Свободный доступ к инвестициям позволит реализовать масштабные проекты, среди которых — «Научный квартал» (Science Neighbourhood) на площади 140 га для сотрудничества образования, науки и бизнеса.

Благодаря восстановлению экономики город сможет постепенно вернуть финансовую самостоятельность, а численность населения вырастет до 1,4–1,45 миллиона человек за счет возвращения более половины выехавших, а также привлечения специалистов из других регионов.

Пессимистический сценарий: «Геостратегический тупик»

Худший сценарий рассматривают на случай эскалации боевых действий, сокращения международной помощи и фискального разрыва.

«Объем бюджета сокращается до критического уровня (около 20 миллиардов гривен), что дает возможность лишь поддерживать базовое функционирование критической инфраструктуры в режиме аварийного содержания. Город теряет возможности для развития и модернизации, сосредоточиваясь исключительно на содержании поврежденных объектов в безаварийном состоянии и обеспечении минимальных социальных стандартов», — говорится в документе.

Из-за волны вторичной миграции население Харькова может сократиться до 1,–1,05 миллиона человек. Промышленные предприятия будут останавливаться или релоцироваться, образование полностью перейдет в онлайн-формат, а общественный транспорт будет курсировать только по отдельным защищенным маршрутам.

Главными задачами уполномоченных органов в таких условиях станут обеспечение эвакуационной готовности и поддержка автономности больниц и объектов водо- и теплоснабжения.

Триггеры и мониторинг

В горсовете подчеркивают, что ежегодно будут пересматривать актуальность сценариев с помощью трех критических триггеров:

Фискальный триггер: дальнейшее сужение собственной доходной базы громады – в частности невнедрение компенсации изъятых 4% налога на доходы физических лиц, секвестр целевых трансфертов или сокращение объемов международной помощи – будет сигнализировать о потребности в ревизии стратегических приоритетов громады.

дальнейшее сужение собственной доходной базы громады – в частности невнедрение компенсации изъятых 4% налога на доходы физических лиц, секвестр целевых трансфертов или сокращение объемов международной помощи – будет сигнализировать о потребности в ревизии стратегических приоритетов громады. Триггер безопасности: устойчивое снижение количества ракетных ударов по городской инфраструктуре (или отсутствие попаданий в объекты генерации) в течение шести месяцев подряд или подписание соглашения о страховании военных рисков на уровне государства или международных финансовых организаций будет сигнализировать о возможности перехода к оптимистическому сценарию.

устойчивое снижение количества ракетных ударов по городской инфраструктуре (или отсутствие попаданий в объекты генерации) в течение шести месяцев подряд или подписание соглашения о страховании военных рисков на уровне государства или международных финансовых организаций будет сигнализировать о возможности перехода к оптимистическому сценарию. Институциональный триггер: удержание объема капитальных расходов громады на уровне не ниже запланированного в течение бюджетного года будет подтверждать институциональную способность реализовывать базовый сценарий.

«Независимо от того, какой сценарий реализуется, Стратегия основывается на инвариантных приоритетах: обеспечении безопасности жителей громады, поддержке критической инфраструктуры, сохранении человеческого капитала и создании предпосылок для будущего развития», — подчеркивают в документе.

Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября.